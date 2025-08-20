Luzern will Soziale Dienste digitalisiert haben

Die Sozialen Dienste der Stadt Luzern setzen seit Anfang 2023 ein Digitalisierungsprogramm um. Wie es in einer Mitteilung heisst, sei das Programm mit fünf Handlungsfeldern nun weitgehend abgeschlossen. Der Stadtrat hatte für das Vorhaben einen Sonderkredit von 2,6 Millionen Franken bereitgestellt.

Ein Kernelement des Programms sei die Digitalisierung der Falldossiers gewesen, erklärt die Stadt. Die neu digitalen Prozesse ermöglichten eine einfachere Bearbeitung von Anliegen, mehr Übersicht in den Dossiers und eine effizientere Zusammenarbeit. Durch automatisierte Prozesse und die digitale Dokumentenablage würden administrative Aufwände reduziert. Das entlaste die Mitarbeitenden und ermögliche ihnen, sich stärker auf ihre Kernaufgaben in Beratung und Begleitung zu konzentrieren.

Die digitalen Abläufe unterstützten flexible Arbeitsmodelle hinsichtlich Arbeitsort und -zeit. Dies sei für die Stadt wichtig bei der Positionierung als attraktive und zukunftsfähige Arbeitgeberin. Die digitalen Lösungen würden auch dazu beitragen, den Fachkräftemangel in der Sozialen Arbeit zu lindern.

Weitere Änderungen beträfen den jetzt elektronischen Zahlungsverkehr für Rechnungen von Klientinnen und Klienten sowie die Optimierung des Datenaustausches mit der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Luzern.

App für besseren Kundenkontakt

Für die Kommunikation zwischen Fachpersonen und Klientinnen sowie Klienten haben die Sozialen Dienste die App "Bontrebo" entwickelt. Sie wird in einem Pilotprojekt getestet, teilt die Stadt mit. Sowohl die Fachpersonen als auch die Klientinnen und Klienten hätten positive Erfahrungen gemacht.

Die App bedeute gerade für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen oder Sprachbarrieren eine spürbare Erleichterung, da sie eine niederschwellige Kommunikation erlaube. Die Sozialarbeitenden profitierten von einer besseren Übersicht und deutlicher Zeitersparnis im Arbeitsalltag. Im künftigen Regelbetrieb solle die App bestehende Kommunikationskanäle wie persönliche Gespräche oder Telefonate allerdings nur ergänzen, nicht ersetzen, betont die Stadt. Dabei sei der Daten- und Persönlichkeitsschutz stets gewährleistet.

Nun folge ein weiterer Digitalisierungsschritt, kündigt die Stadt an. Ein neuer Kanal soll es der Luzerner Bevölkerung künftig erlauben, ihre Anliegen rund um Sozialhilfe direkt online an die städtischen Sozialen Dienste zu richten. Ein Zeitpunkt für den Start wird nicht genannt.