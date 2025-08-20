Luzern will Soziale Dienste digitalisiert haben

20. August 2025 um 13:19
image
Foto: Stadt Luzern

Die Stadt berichtet vom Abschluss ihres Digitalisierungsprogramms bei den Sozialen Diensten. Nun soll noch ein Online-Kanal für Anliegen an das Amt realisiert werden.

Die Sozialen Dienste der Stadt Luzern setzen seit Anfang 2023 ein Digitalisierungsprogramm um. Wie es in einer Mitteilung heisst, sei das Programm mit fünf Handlungsfeldern nun weitgehend abgeschlossen. Der Stadtrat hatte für das Vorhaben einen Sonderkredit von 2,6 Millionen Franken bereitgestellt.
Ein Kernelement des Programms sei die Digitalisierung der Falldossiers gewesen, erklärt die Stadt. Die neu digitalen Prozesse ermöglichten eine einfachere Bearbeitung von Anliegen, mehr Übersicht in den Dossiers und eine effizientere Zusammenarbeit. Durch automatisierte Prozesse und die digitale Dokumentenablage würden administrative Aufwände reduziert. Das entlaste die Mitarbeitenden und ermögliche ihnen, sich stärker auf ihre Kernaufgaben in Beratung und Begleitung zu konzentrieren.
Die digitalen Abläufe unterstützten flexible Arbeitsmodelle hinsichtlich Arbeitsort und -zeit. Dies sei für die Stadt wichtig bei der Positionierung als attraktive und zukunftsfähige Arbeitgeberin. Die digitalen Lösungen würden auch dazu beitragen, den Fachkräftemangel in der Sozialen Arbeit zu lindern.
Weitere Änderungen beträfen den jetzt elektronischen Zahlungsverkehr für Rechnungen von Klientinnen und Klienten sowie die Optimierung des Datenaustausches mit der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Luzern.

App für besseren Kundenkontakt

Für die Kommunikation zwischen Fachpersonen und Klientinnen sowie Klienten haben die Sozialen Dienste die App "Bontrebo" entwickelt. Sie wird in einem Pilotprojekt getestet, teilt die Stadt mit. Sowohl die Fachpersonen als auch die Klientinnen und Klienten hätten positive Erfahrungen gemacht.
Die App bedeute gerade für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen oder Sprachbarrieren eine spürbare Erleichterung, da sie eine niederschwellige Kommunikation erlaube. Die Sozialarbeitenden profitierten von einer besseren Übersicht und deutlicher Zeitersparnis im Arbeitsalltag. Im künftigen Regelbetrieb solle die App bestehende Kommunikationskanäle wie persönliche Gespräche oder Telefonate allerdings nur ergänzen, nicht ersetzen, betont die Stadt. Dabei sei der Daten- und Persönlichkeitsschutz stets gewährleistet.
Nun folge ein weiterer Digitalisierungsschritt, kündigt die Stadt an. Ein neuer Kanal soll es der Luzerner Bevölkerung künftig erlauben, ihre Anliegen rund um Sozialhilfe direkt online an die städtischen Sozialen Dienste zu richten. Ein Zeitpunkt für den Start wird nicht genannt.
image

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

imageAbo

Parldigi direkt: Die vergessene digitale Souveränität

Die Schweiz braucht mehr Mut zu digitaler Souveränität. Denn selbst der demokratische Diskurs findet heute mehrheitlich auf ausländischen Plattformen statt.

publiziert am 20.8.2025
imageAbo

Bei IT-Projekt des SEM drohen weitere Mehrkosten

Beim IT-Projekt zur Erneuerung des Migrations­informa­tions­systems bestehen Planungs­unsicher­heiten. Die Finanz­kontrolle sieht die Gefahr, dass die Kosten weiter steigen.

publiziert am 19.8.2025
image

Simap erhält bald neue Funktionen

Ab September wird der Funktionsumfang der Beschaffungsplattform erweitert. Unter anderem mit der Prüfung der elektronischen Signatur und einem optimierten Handling.

publiziert am 19.8.2025
image

Der Jura hat eine neue Digitalstrategie

Mit einer neuen Digitalstrategie will die jurassische Regierung die digitale Transformation vorantreiben.

publiziert am 19.8.2025