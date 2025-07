Männedorf vergibt IT-Outsourcing

Die Zürcher Gemeinde Männedorf betrieb bislang ihre IT-Infrastruktur in einer eigenen On-Premises-Umgebung. Nach einem Beschluss des Gemeinderats wird jetzt eine Neuausrichtung angestrebt. In einer Ausschreibung suchte Männedorf deshalb Dienstleister für die Auslagerung der IT-Services der Gemeindeverwaltung sowie der Schule in einem Full-Outsourcing-Vertrag. Die Steuersoftware Nest sowie die IT-Umgebung der kommunalen Werke wurden bereits früher ausgelagert.