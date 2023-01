Management-CAS nur für Frauen

Die HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich möchte, wie sie sagt, etwas gegen den Mangel an Frauen in den Teppichetagen von Schweizer Techfirmen unter­nehmen. Wie sie mitteilt, wird sie im Sommer 2023 den neuen Studiengang "CAS Women Leading Digital" lancieren. Dieser Studiengang nur für Frauen sei der schweizweit erste seiner Art, so die Hochschule.

Im neuen CAS sollen Frauen von Frauen unterrichtet werden, darunter die Tech-Journalistin Eva Wolfangel und Daniela Landherr, Executive Coach und ehemalige Head of Talent Engagement bei Google EMEA. Studienleiterin ist Ella Stadler-Stuart. "Mit diesem CAS schaffen wir einen Raum für Frauen, die sich einen offenen Diskurs wünschen, die sich austauschen und ihre jeweiligen Führungsfähigkeiten vertiefen und sich auch fundiertes digitales Know-how aneignen wollen", wird sie in der HWZ-Mitteilung zitiert. Frauen in Füh­rungs­positionen und mit Ambitionen auf eine Stellung im Top-Management oder auf ein Verwaltungsratsmandat seien die Zielgruppe.

"Wir beobachten im Arbeitsmarkt sowohl systemische als auch psychologische Barrieren, die es Frauen erschweren, sich im Zuge von Digitalisierungs­stra­tegien an der Spitze von Unternehmen zu platzieren", erklärt Stadler-Stuart weiter. "Das Design unseres CAS setzt gezielt auf einen offenen Austausch mit weiblichen Vorbildern, die sich dieser Probleme im Markt bewusst sind, diese täglich erleben und überwinden wollen."

Schweizweit liege der Anteil weiblicher Führungskräfte im Top-Management bislang bei knapp 17%, so die HWZ. Entsprechend würden Digitalisierungs­strategien in Unternehmen vor allem von männlichen Führungskräften entworfen und umgesetzt. Dies habe nachweisbare Folgen: KI-unterstützte Programme, wie beispielsweise die kürzlich lancierte Lensa-App oder Anwendungen im medizinischen Bereich, müssten sich nicht selten dem Vorwurf des Sexismus stellen. Ella Stadler-Stuart betont: "Mit dem neu geschaffenen CAS Women Leading Digital wollen wir dieser männlichen Perspektive ein neues Verständnis für digitale Prozesse gegenüberstellen. Wir sind überzeugt, dass die Digitalisierung ein allumfassendes Projekt darstellt, welches stärker aus weiblicher Sicht bearbeitet werden muss."