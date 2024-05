Marc Marthaler wird Geschäftsführer von ICT-Berufsbildung

Nach über sechs Jahren an der Spitze von ICT-Berufsbildung Schweiz verlässt Serge Frech die Organisation per Ende 2024. Nun wurde sein Nachfolger bekannt: Der Vorstand des Verbandes hat Marc Marthaler einstimmig zum neuen Geschäfts­führer gewählt.

"Wir sind hocherfreut, einen Bildungsprofi mit idealen Voraussetzungen für die Position gewonnen zu haben", heisst es in einer Mitteilung. Marc Marthaler verfügt demnach über langjährige Erfahrung im Berufsbildungssystem und ein breites Netzwerk. Zudem kenne er den Verband als Co-Vizepräsident bereits bestens, sagte Andreas Kaelin, Präsident von ICT-Berufsbildung Schweiz.

Marc Marthaler war von 2003 bis 2009 als Lernbegleiter bei Swisscom an der Entwicklung und Gestaltung der Berufsbildungskonzeption beteiligt. Danach war er vier Jahre lang als Dozent, Berater und Projektleiter an der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW tätig.

Ab 2014 leitete Marthaler bei Swisscom die Berufsbildung in den Regionen Deutschschweiz und Tessin. Seit 2016 führt er die gesamte Abteilung Next Generation mit über 30 Mitarbeitenden und rund 800 Lernenden. Er verfügt über ein CAS in Educational Evaluation, einen MAS in Supervision und Organisationsberatung und einen MAS in Human Capital Management.

Ab 2022 teilte er sich das Co-Vizepräsidium von ICT-Berufsbildung Schweiz mit Carlo Pirola, davor war er bereits drei Jahre Mitglied des Vorstands.