MariaDB streicht jede vierte Stelle

Beim kommerziellen Entwickler der gleichnamigen Datenbank MariaDB Corporation stehen grössere Veränderungen an. Mit einem Restrukturierungsplan will das Unternehmen seine "Belegschaft besser an die Bedürfnisse des Unternehmens anpassen und die Betriebskosten senken", heisst es in einer Meldung an die US-Börsenaufsicht SEC. MariaDB will demnach die Belegschaft um 84 Mitarbeitende reduzieren – das entspricht 28%.

Das Unternehmen rechnet mit Kosten von 3,1 Millionen Franken für Abfindungen und weitere Ausgaben, die mit dem Stellenabbau anfallen.

Wie weiter aus der SEC-Meldung hervorgeht, werden Produkte, die nicht mit dem Kerngeschäft des Unternehmens, dem MariaDB Enterprise Server zusammenhängen, nicht mehr verkauft. Dazu gehören SkySQL und XPand. Man werde Kunden bei der Migration weg von diesen Produkten helfen, schreibt MariaDB.

Bereits im April 2023 wurde bekannt, dass MariaDB 26 Personen entlassen hat. Schon damals war von Sparmassnahmen die Rede. Man habe zwar in der jüngeren Vergangenheit "signifikantes Wachstum" erzielt, so MariaDB, aber man könne auf die Herausforderungen des Wettbewerbs nicht angemessen reagieren. Die finanziellen Mittel würden nicht ausreichen, das Unternehmen mindestens 12 Monate am Leben zu erhalten. Auch die durch Abos erwarteten Einnahmen wären nicht ausreichend, um den Betrieb fortzusetzen, hiess es damals ebenfalls in einer Mitteilung an die Börsenaufsicht.