Mark Zuckerberg verdient 1 Dollar im Jahr – plus 27 Millionen Spesen

Im vergangenen Geschäftsjahr erhielt Mark Zuckerberg, Gründer und CEO von Facebook, einen Dollar Jahreslohn. Wie ' The Register ' berichtet, hat er sich schon vor 10 Jahren das Gehalt auf eben diesen symbolischen Dollar gekürzt.

Gekostet hat er seine mittlerweile in Meta umgetaufte Firma aber dennoch Millionen. Er erhielt zwar keine Boni ausgezahlt, kassierte aber 27,1 Million Dollar Spesen oder "All other compensation", wie es offiziell heisst.

Etwas mehr als die Hälfte davon, 14,8 Millionen, wurde in Schutzmassnahmen für ihn gesteckt, sowohl an seinen verschiedenen Wohnorten als auch während seiner Reisen. In seiner Rolle als CEO, Mehrheitsaktionär und Gründer sei er "spezifischen Bedrohungen" ausgesetzt, heisst es.