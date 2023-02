Matrix42 beruft neuen CEO

Per 1. Januar sind Thomas Fetten als neuer CEO und Marc Breitfeld als neuer Finanzchef zum SaaS-Anbieter Matrix42 dazugestossen, teilt das deutsche Softwarehaus mit.

Fetten ist erfahren in der Führung von Tech-Firmen. Zuletzt war er als CEO für die Deutsche Telekom Security tätig. Früher bekleidete er auch verschiedene Positionen bei grossen Konzernen wie IBM und Orange, aber auch bei privaten Gesellschaften wie Getronics und Securelink. In seinem neuen Amt als Matrix42-Firmenchef soll er nun wachstumsorientierte Teams aufbauen und den Kundennutzen erhöhen. "Ich freue mich sehr über die Verantwortung, die mit meiner Ernennung zum CEO einhergeht, und bin entschlossen, auf dem starken Fundament des Unternehmens aufzubauen", so Thomas Fetten. "Ich werde mich darauf konzentrieren, Innovationen voranzutreiben, die Effizienz zu verbessern und unsere Reichweite in neue Märkte auszudehnen."

Fetten folgt auf Oliver Bendig, der das Amt 6 Jahre lang bekleidete. Davor war Bendig schon 9 Jahre lang beim Softwarehaus tätig. In einem Interview mit 'Lanline' erklärte er, weshalb er Matrix42 verlässt: "Das Unternehmen ist seit 23 Quartalen in Folge auf starkem Wachstumskurs. Matrix42 ist so erfolgreich wie nie zuvor. Deshalb ist es ein guter Zeitpunkt, einen neuen CEO zu suchen." Er werde jedoch künftig über den Aufsichtsrat und als Gesellschafter weiterhin mit dabei sein, heisst es.

Auch der Finanzbereich bekommt frischen Wind: Marc Breitfeld soll in seiner Rolle als CFO das Wachstum und die Skalierung unterstützen sowie die Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern vereinfachen, so die Mitteilung.

Matrix42 bietet Lösungen für das Enterprise Service Management (ESM). Derzeit beschäftigt das Unternehmen 550 Mitarbeitende in 15 Ländern und zählt eigenen Angaben zufolge 4500 Kunden.