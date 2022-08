Medallia stellt eine DACH-Partnermanagerin ein

Medallia hat Barbara Thym als Director Alliances & Partners im DACH-Bereich eingestellt, wie der Anbieter von Customer- und Employee-Experience-Managementlösungen mitteilt. Sie wird damit auch Mitglied des Medallia-Managementteams der Region in München. Ihre Aufgabe ist es nun, das Partnernetzwerk in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter zu stärken und auszubauen.

Thym arbeitete ab 2011 für das Marktforschungsunternehmen Kantar Group, bei dem sie zuletzt als Managing Director und Head of Customer Experience für dieses Geschäftsfeld in Deutschland zuständig war. Insgesamt habe sie 20 Jahre Berufserfahrung in verschiedenen Positionen im Bereich Customer Experience (CX), so Medallia. Ausserdem sei sie bei Kantar in dieser Funktion auch für die CX-Partnerstrategie verantwortlich gewesen und habe daher auch Erfahrung im Partnerwesen.