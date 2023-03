Die IT-Security-Welt ist nicht nur in der Schweiz noch immer eine Männerdomäne. Gemäss Zahlen von Linkedin sind nur 14% der Schweizer Cybersicherheitsfachkräfte weiblich. Eine Studie von Trend Micro legt nahe, dass es im Cyber-Untergrund anders aussieht.

Für die Studie hat Trend Micro Blogbeiträge und den Datenverkehr in 10 Darkweb-Foren analysiert – 5 englisch- und 5 russischsprachige. Die Methode der Analyse lasse sich aber durchaus hinterfragen, wie die Autoren selber schreiben.

Denn die User der Foren sind weitgehend anonym. Um die Einträge auf geschlechtsspezifische Merkmale zu untersuchen, nutzte Trend Micro eine Reihe von Software-Tools, darunter Semrush sowie das Tool "Gender Analyzer", das mit mehreren Tausend Blog-Einträgen von Männern und Frauen trainiert wurde. Die Ergebnisse müssen somit nicht als definitive Feststellung, sondern als Vermutungen interpretiert werden.

Dennoch hat Trend Micro die Beiträge und den Datenverkehr in den zehn Foren analysiert und festgestellt, dass bei den englischsprachigen Seiten etwa 40% der Nutzer Frauen seien. Bei den russischen seien 42,6% aller User Frauen, oder schreiben zumindest wie sie.

Die Analyse-Tools wurden auch auf das Developer-Forum Stack Overflow angewandt. Dort kamen die Forscher auf einen Frauenanteil von 12% – was plausibel klingt.

Ein wenig erforschtes Gebiet

Bislang gibt es nur wenige Untersuchungen über die Beteiligung von Frauen an cyberkriminellen Machenschaften. In der Vergangenheit seien Hackerinnen in der Community mit Feindseligkeit betrachtet worden, schreibt Trend Micro. "Wenn Frauen sich zu erkennen gaben, wurden sie von den Nutzern schikaniert und manchmal wurde ihre Reputation oder ihre Punktezahl in den Foren herabgesetzt", hiesst es weiter. Doch dies habe sich geändert. Es lasse sich zwar nicht mit Bestimmtheit sagen, dass die Gemeinschaft Frauen gegenüber aufgeschlossener geworden ist. Es scheine eher so zu sein, dass das Geschlecht bei Geschäften im Untergrund keine grosse Rolle mehr spielt.

Im Bericht nennt Trend Micro das Beispiel von Alla "Max" Witte, die wegen ihrer Beteiligung an der Trickbot-Gruppe angeklagt ist. "Sie war so beliebt, dass die Mitglieder der Ransomware-Gruppe Conti sogar in Erwägung zogen, für ihre Anwaltskosten aufzukommen."

Warum aber diese Untersuchung von Trend Micro? Der Security-Anbieter schreibt dazu, dass allgemein davon ausgegangen werde, dass Cyberkriminelle meist Männer seien. Diese Voreingenommenheit könnte strafrechtliche Untersuchung unterminieren. "Wir empfehlen allen Ermittlern, bei ihrer Arbeit nicht von männlichen Personen auszugehen", so Trend Micro. Zudem sollte auch dem Punkt Rechnung getragen werden, dass hinter einem Pseudonym mehr als eine Person stecken könnte.