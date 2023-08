Mehr IT-Fachkräfte auf Stellensuche

Gemäss Erhebungen des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) waren in der Schweiz Ende Juli 2023 insgesamt 87’601 Menschen bei den Regionalen Arbeits­vermittlungs­zentren (RAV) als arbeitslos gemeldet. Das sind 2502 Personen mehr als noch im Vormonat. Während die Arbeitslosenquote zwar bei 1,9% verharrte, zeigte sich im Bereich der Informatik eine Zunahme von Stellensuchenden.

Während im März noch 1953 arbeitslose IT-Fachleute gemeldet waren, waren es Ende Juli bereits 2302 Personen. Und auch gegenüber dem Vormonat sind einige da­zu­ge­kommen, in absoluten Zahlen nennt das Seco 190 mehr Stellensuchende aus dem Bereich Informatik. So liegt auch die Arbeitslosenquote in der Branche mit 2,7% deutlich über dem nationalen Gesamtdurchschnitt.