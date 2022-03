Mehr IT-Lehrstellen bei den Telcos

Nach der Fusion von Sunrise und UPC bildet der Konzern 171 Lernende aus. 143 von ihnen haben bei Sunrise die Lehre begonnen, 28 bei UPC. Wie das Unternehmen bekannt gegeben hat, soll die Anzahl Lehrstellen im Konzern nun um rund einen Drittel aufgestockt werden.

"Das Angebot soll bis 2025 deutlich wachsen auf insgesamt rund 250 Ausbildungsplätze", schreibt Sunrise UPC. Im Fokus seien dabei die "digitalen Berufe": Bis in 3 Jahren sollen 90 Lehrstellen in den Bereichen Mediamatiker oder Informatiker besetzt werden. Das seien mehr als doppelt so viele Lehrplätze wie bisher, schreibt der Telco.

Swisscom bildet aktuell 830 Lernende aus, wovon 500 in IT-nahen Berufen wie ICT Fachfrau, Informatiker, Interaktiv-Mediadesignerin und Mediamatiker ausgebildet werden. Zudem haben laut Sprecherin Sabrina Hubacher "22 Studierende die Möglichkeit, bei Swisscom ein praxisintegriertes Bachelor-Studium in Informatik zu absolvieren."

Sunrise schafft 20 Lehrstellen, Swisscom erwartet Verlagerung hin zu ICT-Berufen

Die ersten neuen Lehrstellen schafft Sunrise UPC eigenen Angaben zufolge per August 2022. Rund 20 neue Lehrstellen kämen bereits diesen Sommer hinzu. Swisscom wartet noch zu. Hubacher schreibt auf Anfrage, eine Aufstockung sei aktuell nicht vorgesehen sei. Man "überprüft aber jährlich die Entwicklung der Berufsbilder und entscheidet im Dialog mit der Linie, welcher Ausbildungsbedarf für die Zukunft besteht." Man gehe aktuell von einer "teilweisen Verlagerung von reinen 'nicht ICT-Berufen' zu 'ICT-Berufen" aus, so Hubacher. Salt war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.