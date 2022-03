Mehr offene Stellen für IT-Sicherheitsspezialisten

Die Zahl der ausgeschriebenen Arbeitsstellen in der Schweiz ist innerhalb eines Jahres um über 40% gestiegen. Dies geht aus der neusten Ausgabe des Swiss Job Index von Michael Page hervor. Zwischen Februar und März 2022 sei die Zahl der offenen Stellen auf nationaler Ebene um 2,5% gewachsen, schreibt der Personalberater. Während die Deutschschweiz – auf die neun von zehn ausgeschriebenen Stellen entfallen – eine monatliche Wachstumsrate von plus 2,8% verzeichnen konnte, waren in der Romandie lediglich 0,4% mehr Stellen ausgeschrieben.

Das Gastgewerbe und die Hotelbranche führten den Zuwachs an Stellenanzeigen an, was insbesondere auf die Beendigung der Corona-Schutzmassnahmen zurückzuführen sei, schreibt Micheal Page. Besonders gefragt seien zur Zeit aber auch IT-Sicherheitsspezialisten. Gemäss dem Index führt die anhaltende Bedrohungslage im Zusammenhang mit dem Konflikt in der Ukraine zu einem erhöhten Anstieg der Nachfrage. Gegenüber dem Vormonat wurden 3% mehr Security-Spezialisten gesucht, verglichen mit dem Vorjahr sogar 68,1%.