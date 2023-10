Mehrheit gegen Big-Tech-Beteiligungen am Netzausbau

Der weltweite Datenverkehr nimmt stetig zu. Die europäischen Tele­kommunikations­anbieter sehen die Schuldigen dafür in den grossen Plattformen, vor allem von US-Anbietern. In einer Vernehmlassungsantwort an die Europäische Kommission nennen sie etwa Netflix, Facebook oder Google als Hauptverantwortliche. Ebenfalls zu den Verursachern von enormen Datenmengen zählen demnach Tiktok, Hulu, der Sport-Streaming-Dienst DAZN sowie zahlreiche Porno-Websites.

300 Milliarden Euro nötig

Ein grosser Verband, der im Vernehmlassungsverfahren nicht namentlich genannt wird , gab an, dass die Direktinvestitionen seiner Mitglieder in die Netzinfrastruktur im Zeitraum von 2017 bis 2021 insgesamt 258 Milliarden Euro betragen haben. Dabei haben die Investitionen in die Infrastruktur die Budgets um fast 20% überstiegen, schreibt der Verband.

Die Telcos bemängeln die derzeit "schlechte Ertragslage" und den Bedarf für mehr Netzkapazitäten. Nach ihrer Ansicht besteht die grösste Heraus­forderung darin, zu verhindern, dass Europa technologisch nicht abfällt. Die Investitionen für eine vollständige 5G-Abdeckung seien doppelt so hoch wie diejenigen, die vor 5G getätigt wurden, schreiben die Telcos.

Unter Verweis auf die von der Kommission geschätzte Investitionslücke von 174 Milliarden Euro erklärte der Verband deshalb, dass zusätzliches Kapital in Höhe von 300 Milliarden Euro erforderlich sei, um die umfassende 5G-Vision für Europa zu ermöglichen. Gleichzeitig betonte der Vertreter der Telcos die schwierige finanzielle Lage und verwies auf die derzeitigen Unsicherheiten am Markt.

Telcos stehen alleine da

Entgegen der Meinung der Telcos vertrat eine Mehrheit der befragten Unternehmen, Wirtschaftsverbände und Behörden jedoch die Ansicht, dass Investitionen in den Netzausbau von privaten Investoren kommen müssen. Sie sehen die Telekommunikationsanbieter in der Pflicht.

Einige Befragte gaben auch an, dass sie sich von der Regierung mehr Subventionen für die Erweiterung der Infrastruktur wünschen würden. Manche argumentieren, dass staatliche Beihilfen in den EU-Mitgliedstaaten immer wichtiger werden könnten, um die Investitionslücke beim Ausbau von Glasfaser und 5G-Infrastrukturen zu schliessen.

Vor allem EU-Bürger, aber auch akademische Einrichtungen, NGOs und Gewerkschaften, wiesen auf die Gefahr hin, dass die Bürgerinnen und Bürger den zusätzlichen Investitionsbedarf der Telcos letztlich über ihre Internetgebühren finanzieren würden.

