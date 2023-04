Meisterschwanden vergibt Outsourcing-Auftrag freihändig

Im Herbst des vergangenen Jahres suchte die Gemeinde Meisterschwanden einen Dienstleister für Realisierung, Lieferung und Betrieb der ICT-Infrastruktur. Ein klassisches Outsourcing also, was für Gemeinden dieser Grösse nichts Aussergewöhnliches ist. Zuletzt hat dies etwa die Gemeinde Muttenz gemacht . Gemeinde-RZ-Betreiber RIZ aus Wetzikon sagte uns im Interview, dass für Gemeinden ohne Dienstleister gar nicht möglich sei, die IT sicher zu betreiben

Abbruch und freihändige Neuvergabe

Doch gut 40 Tage nach der Ausschreibung brach Meisterschwanden die Ausschreibung wieder ab, weil kein passender Dienstleister gefunden worden ist. Sebastian Duff, Leiter Finanzen, erklärt: "Die eingegangenen Angebote mussten wegen Nichterfüllung von Eignungskriterien beziehungsweise Anforderungen von Ausschreibungsbedingungen ausgeschlossen werden." Das habe zum Abbruch der Ausschreibung geführt.

5 Monate nach dem Abbruch hat man in der Gemeinde doch noch einen Dienstleister gefunden. Die Firma Upgreat hat den Auftrag über 1,1 Millionen Franken in einem freihändigen Verfahren erhalten. Diese wurde "nach den in der Ausschreibung bestimmten Eignungskriterien und Anforderungen geprüft und ausgewählt", erklärt Sebastian Duff. Auf Nachfrage bestätigt der Finanzchef der Gemeinde, dass Upgreat im ordentlichen Ausschreibungsverfahren noch kein Angebot eingereicht hatte.

Upgreat vom Verwaltungsgericht gestoppt