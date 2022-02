Merkle ernennt einen Schweiz-Chef

Merkle hat Pierre-Alexandre Riera zum neuen Managing Director Switzerland ernannt. Merkle DACH, eine Marke von Dentsu, ist vergangenes Jahr durch den Zusammenschluss von Namics sowie Isobar Schweiz und Österreich hervorgegangen.

Riera stehe bereits seit gut 16 Jahren in den Diensten von Merkle beziehungsweise deren Vorgängerorganisationen, heisst es in einer Mitteilung. Zuletzt amtete er als Chief Commercial Officer, zunächst bei Isobar, dann auch bei Merkle. Die damit verbundenen strategischen und operativen Aufgaben werde der gebürtige Franzose auch künftig wahrnehmen, parallel zu seiner Position als Chef von rund 600 Mitarbeitenden in der Schweiz.

Beim Unternehmen angefangen hat der heute 43-Jährige als Softwareingenieur. Später habe Riera eine der grössten technischen Geschäftseinheiten in der Westschweiz aufgebaut, so die Mitteilung. Weitere Rollen umfassten die Bereiche Talent Acquisition, Engage­ment Management und Sales. Vor seinem Engagement bei der Agentur im Jahr 2005 war Riera bei Elca tätig, wie aus seinem Linkedin-Profil hervorgeht.

Als neuer Schweiz-Chef hat sich Riera zum Ziel gesetzt, die Kundenbasis und Arbeitgeberattraktivität von Merkle weiter auszubauen. Dazu gehöre neben der Sichtbarkeit des Unternehmens auf dem Markt auch die Entwicklung strategischer Partnerschaften, wie es in der Mitteilung weiter heisst.