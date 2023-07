Meta könnte KI-Modell für kommerzielle Zwecke öffnen

Anfang Jahr hat Meta sein grosses Sprachmodell LLaMA für Forschende geöffnet. Nun steht der Konzern offenbar kurz vor der Publikation einer Version seines KI-Modells für kommerzielle Zwecke. Dies berichtet die 'Financial Times' mit Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Demnach soll die neue Version breit verfügbar sein und von Unternehmen angepasst und mit eigenen Daten angereichert werden können.

Meta erklärte bei der Ankündigung von LLaMA, dass seine KI "quelloffen" sein soll. So würden anders als beim Ansatz von Konkurrenten wie OpenAI Details zu den Modellen öffentlich zugänglich gemacht. "Offenheit ist das beste Gegenmittel gegen die Ängste im Zusammenhang mit KI", so ein Meta-Manager in einem früheren Bericht der 'Financial Times' (Paywall).