Meta wehrt sich, bleibt aber bei seiner Kernaussage

Zahlreiche Medien, darunter auch inside-it.ch , schrieben von einer angeblichen Drohung von Facebook-Mutter Meta, sich aus Europa zurückziehen zu wollen. An den Haaren herbeigezogen war die Nachricht indes nicht: "Wenn wir daran gehindert werden, Daten zwischen unseren Produkten und Dienstleistungen auszutauschen, wäre es für Meta nicht mehr möglich, Facebook und Instagram in Europa anzubieten", schrieb der Konzern in seinem Jahresbericht an die amerikanische Börsenaufsicht.