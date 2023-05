Meteoschweiz.ch ist Master of Swiss Web

Das Webprojekt "Meteoschweiz.ch - Relaunch" hat sich an der Best of Swiss Web 2023 den Mastertitel geholt.

"Die Website von Meteoschweiz zeigt Wetterdaten in sehr umfassender und gut aufbereiteter Weise. Die Datenmenge und der Detailgrad sind beeindruckend und erlauben Laien wie Expertinnen und Experten einen einfachen Zugang", beurteilt die Jury. Das Projekt gewann auch in den Kategorien "Technology" und "User Experience" zweimal Gold.

Auftraggeber war das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie Meteoschweiz, umgesetzt wurde es durch Quatico, Zeix und Reflexivity.

Best of Swiss Web vergibt jährlich Awards für Webprojekte, die von Schweizer Firmen in Auftrag gegeben oder ausgeführt wurden. Webtechnologie spielt dabei eine Hauptrolle. Es gibt insgesamt 11 Kategorien, in denen man gewinnen kann. Von den insgesamt 305 eingereichten Projekten wurden 79 ausgewählt und auf die Shortlist gesetzt. Nachdem eine Expertenjury, bestehend aus 105 Mitgliedern, diese Projekte begutachtet hatte, wurden 11 mit Gold, 22 mit Silber und 44 mit Bronze ausgezeichnet.

Alle Gold-Gewinner im Überblick: