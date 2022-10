Mgmt Summary: Agile

Früher war alles besser! Im Prä-agile Zeitalter wurde ein Softwareprojekt ganz einfach nach dem Wasserfall-Modell entwickelt. Das Vorgehen ist dabei so simpel wie zielorientiert: Das Projekt besteht aus wenigen hintereinander geschalteten Kaskaden: man spezifiziert, macht danach einen Entwurf, setzt so dann die Software um (hier wird also programmiert), testet kurz, bevor alles einsatzbereit ist – und zuletzt wird die gebrauchsfertige Software eingesetzt und gewartet. Die Metapher: Ein schöner Flow des Wassers, einem Feng-Shui-Brunnen gleich; in fünf einfachen Schritten zum Ziel:

Wer hat das schon nicht gerne: Feng-Shui Brunnen für die Softwareentwicklung. Grafik: R. Perez

Diese Projektmethodik wurde wie so vieles in unserer IT-Branche dem Bauwesen abgeschaut. Ist ja klar: Bauen tut man mindestens seit den Ägyptern, Software wird erst seit einigen dutzend Jahren entwickelt. Learn from the best! Eine Pyramide wurde aufgrund der Wünsche und Möglichkeiten des Pharaos spezifiziert, man präsentierte ihm danach wohl ein Holzmodell, worauf über Jahrzehnte gebaut wurde. Um danach wahrscheinlich ohne viel Testing (Probeliegen in der Grabkammer) und Aufruhr den Pharao einzubalsamieren und die Pyramide in Betrieb zu nehmen.

Stellen wir uns nun aber einmal folgende Situation vor: Kurz vor Fertigstellung entscheidet sich der Pharao aufgrund eines Inputs der frohen Grabschmückerin, dass die Grabkammer doppelt so gross sein müsse. Alleine der Rückbau der ganzen Aussenhülle dauerte länger als seine ganzes Leben…

Und damit wären wir quasi nahtlos bei der Softwareentwicklung: Der "Bau" von Softwarelösungen dauert in der Regel viele Monate bis wenige Jahre. Die Lebenszyklen moderner Frameworks und Tools betragen maximal ein bis zwei Jahre. Während man eine Softwarelösung baut, ändern sich also alleine die Werkzeuge ständig. Von den Anforderungen gar nicht zu sprechen! Die (geschäftlichen) Bedürfnisse, die der Kunde zu Beginn eines Projektes hat, ändern sich schneller als einem lieb ist. Mit anderen Worten: Bei grossen und komplizierten Vorhaben kann man davon ausgehen, dass man am Schluss immer etwas anderes gebaut haben wird, als man braucht. Nicht weil man das Falsche gebaut hat, sondern weil man am Anfang das Falsche gedacht hat.

Um diesen Umständen Rechnung zu tragen, haben Ingenieure das getan, was sie in solchen Situationen immer tun: komplex mit kompliziert verwechselt und das Kind mit dem Bade ausgegossen. Mit grossem Aufwand wurde ein regelrechtes Regelwerk mit vielen Rollen erschaffen, das sich "agile" nennt:

Viele, viele runde Pfeile… Grafik: R. Perez

In diesem simplen und kurzen Wort "agile" steckt ein fast schon konspirativ kompliziertes Konzept. Man möchte das oben genannte, einfache Problem lösen und verliert sich im Detail. Agile kommt mir manchmal vor wie die Urban Legend um den Space-Pen : Die NASA soll demnach einen millionenschweren Kugelschreiber entwickelt haben, der auch in der Schwerelosigkeit und bei 0° Kelvin funktioniert. Die Russen? Sie nahmen einfach einen Bleistift mit.

Mit diesem Werk ist es aber noch nicht getan: jetzt muss noch ein Manifesto her! Und das geht so:

Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge

sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge Funktionierende Software ist wichtiger als umfassende Dokumentationen

ist wichtiger als umfassende Dokumentationen Zusammenarbeit mit dem Kunden ist wichtiger als Vertragsverhandlungen

ist wichtiger als Vertragsverhandlungen Reagieren auf Veränderung ist wichtiger als das Befolgen eines Plans

Hinzu kommen noch 12 agile Prinzipien und fertig ist die neue Religion. Die Hermeneutik der Bibel (PDF) lässt sich in unzähligen Kursen erlernen, die verschiedenen Priesterstufen (z.B. Scrum Master) ebenso.

Mit religiösem Eifer also wird nun die frohe Kunde von "agile" in alle Lebensbereiche getragen, adaptiert und implementiert. Nicht nur Software-Projekte, nein, alles muss nun agile werden! Das moderne Leben besteht ohnehin aus lauter Projekten. Die sind jetzt alle agile. Es wird sozusagen versucht, jedes Problem mithilfe von agile-Methoden zu lösen. Im richtigen Leben sieht es aber so aus: Unabhängig von der Projektmethode wird weder ein Zeit- noch Geldbudget eingehalten. Softwareprojekte dauern immer länger, als ursprünglich gedacht.

Atheisten bauen Software immer noch wie zu Cheops Zeiten. So schaut es aus.

PS: Was einem zu denken geben sollte: Scrum bedeutet auf Englisch ja soviel wie Gedränge, und die Iterationen nennen sich "Sprints". Also ich persönlich habe lieber einen Feng-Shui Brunnen als die ganze Zeit rumzurennen.