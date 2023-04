Mgmt-Summary: eXtended Reality

Als der Deutsche DJ Robin Schulz 2015 seinen Musikclip des Songs " Sun Goes Down " in Form einer 360-Grad Virtual Reality App promotete, war das ein grosser Coup: Man konnte virtuell aus verschiedenen Perspektiven Menschen dabei zuschauen, was sie bis zum Sonnenuntergang tun: Man sitzt also wahlweise mitten in einer Gruppe halbnackter und vollverkaterter Frauen nach einer Party oder blickt aus einem fliegenden Helikopter. Der Wow-Effekt war Robin gewiss – und einen Epica-Award gewann er obendrauf.

Die VR-Technologie war mit einem Schlag weltbekannt. Dabei musste man aber, um wirklich eine stereoskopische Projektion zu sehen, das Handy in ein Cardboard stecken: eine Art Do-it-yourself VR-Brille aus Karton. Ein Jahr später erschien ein neues Phänomen: Ein Spiel auf Handys namens Pokémon Go auf der Bildfläche: Darin "fängt" man virtuelle Fabelwesen, die sozusagen in der echten Realität über den Handy-Bildschirm huschen. Das erste weltweit bekannte Augmented-Reality-Spiel war geboren und es brach gleich alle Rekorde: hunderte Millionen Benutzer und über eine Milliarde Downloads.

Und damit wären wir schon voll im Thema: virtual und augmented Reality . Was hat es aber mit den anderen Begriffen wie "extended" oder "Mixed Reality" auf sich und wie hängen die unterschiedlichen Technologien zusammen?

Das Virtualitätskontinuum

Ein kurzer Überblick und eine Erklärung tun Not. Der Begriff "Mixed Reality" wurde bereits 1994 von Paul Milgram und Fumio Kishino eingeführt. In ihrem bekannten Paper " A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays " klassifizieren sie die unterschiedlichen Display-Arten und beschreiben Mixed Reality als Teil des Virtualitätskontinuums, welches sich in etwa so präsentiert:

Das Virtualitätskontinuum. Grafik: R. Perez

VR – Virtual Reality – virtuelle Umgebung ist genau das, was es übersetzt bedeutet: eine virtuelle Realität. Etwas genauer: es ist die Darstellung und Wahrnehmung einer vermeintlichen Realität in einer – meist interaktiven – in Echtzeit computergenerierten Umgebung. Technisch wird in der Regel eine in 360 Grad virtuell erstellte oder mittels 360-Grad-Kameras aufgenommene Umgebung stereoskopisch für jedes Auge einzeln dargestellt. Man benötigt also typischerweise eine Art "VR-Kopf-Gestell", wie das eingangs erwähnte Cardboard (auch "VR-Brille für Arme" genannt) oder für eine echte VR-Brille . Typisch an VR ist infolgedessen ein gefühltes und totales "eintauchen" in diese virtuelle Realität; im Fachjargon auch Immersion genannt.

ist genau das, was es übersetzt bedeutet: eine virtuelle Realität. Etwas genauer: es ist die Darstellung und Wahrnehmung einer Realität in einer – meist interaktiven – in Echtzeit computergenerierten Umgebung. Technisch wird in der Regel eine in 360 Grad virtuell erstellte oder mittels 360-Grad-Kameras aufgenommene Umgebung stereoskopisch für jedes Auge einzeln dargestellt. Man benötigt also typischerweise eine Art "VR-Kopf-Gestell", wie das eingangs erwähnte Cardboard (auch "VR-Brille für Arme" genannt) oder für eine echte VR-Brille . Typisch an VR ist infolgedessen ein gefühltes und totales "eintauchen" in diese virtuelle Realität; im Fachjargon auch Immersion genannt. AR – Augmented Reality – erweiterte Realität ist die echte Umgebung, welche auf einen Bildschirm projiziert und mit weiteren Elementen angereichert – erweitert – wird. Also das Einfügen von Informationen in die echte Realität. Man blickt also beispielsweise auf den Handybildschirm, welcher mittels eingebauter Kamera die "echte Welt" anzeigt und baut nun noch weitere Elemente oder Zusatzinformationen ein: Objekte, Texte, etc. Wir kennen AR auch im Fernsehen, wenn beispielsweise die Offside-Regel mittels eingezeichnetem Strich visualisiert wird. Ein ebenso bekanntes, aber in diesem Kontext fast nie erwähntes Beispiel sind all die sogenannten Head-up-Displays, die heutzutage in vielen Autos eingebaut sind und früher nur in Kampfjets vorkamen: Ein unsichtbarer "Bildschirm" in der Scheibe zeigt Informationen wie Geschwindigkeit, künstlicher Horizont oder ein Navigationspfeil an.

ist die echte Umgebung, welche auf einen Bildschirm projiziert und mit weiteren Elementen angereichert – – wird. Also das Einfügen von Informationen in die echte Realität. Man blickt also beispielsweise auf den Handybildschirm, welcher mittels eingebauter Kamera die "echte Welt" anzeigt und baut nun noch weitere Elemente oder Zusatzinformationen ein: Objekte, Texte, etc. Wir kennen AR auch im Fernsehen, wenn beispielsweise die Offside-Regel mittels eingezeichnetem Strich visualisiert wird. Ein ebenso bekanntes, aber in diesem Kontext fast nie erwähntes Beispiel sind all die sogenannten Head-up-Displays, die heutzutage in vielen Autos eingebaut sind und früher nur in Kampfjets vorkamen: Ein unsichtbarer "Bildschirm" in der Scheibe zeigt Informationen wie Geschwindigkeit, künstlicher Horizont oder ein Navigationspfeil an. MR – Mixed Reality ist sozusagen die Verbindung von AR und AV (Augmented Virtuality). Mittels eines "Head Mounted Displays" (HMD) wird im Gegensatz zum Handy nicht die Kamera benötigt, um die echte Realität auf einem Bildschirm abzubilden, sondern das menschliche Auge sieht diese direkt. Mittels des HMD werden meist holografisch Objekte, Informationen, Töne, etc. in den Raum gestellt. Microsoft hat dem Begriff wohl als erster Leben eingehaucht: mit der Entwicklung der Hololens .

ist sozusagen die Verbindung von AR und AV (Augmented Virtuality). Mittels eines "Head Mounted Displays" (HMD) wird im Gegensatz zum Handy nicht die Kamera benötigt, um die echte Realität auf einem Bildschirm abzubilden, sondern das menschliche Auge sieht diese direkt. Mittels des HMD werden meist holografisch Objekte, Informationen, Töne, etc. in den Raum gestellt. Microsoft hat dem Begriff wohl als erster Leben eingehaucht: mit der Entwicklung der . XR – eXtended Reality ist der Sammelbegriff für AR bis VR.

Am Anfang war die Aufregung gross: ein riesiger Hype! VR und AR erschienen schon in den Nuller-Jahren auf Gartners Hype Cycle . Bis ins Jahr 2012 ging es rasant in Richtung "Peak of Inflated Expectations", um dann ebenso schnell wieder ins Tal der Tränen zu stürzen. Was hatte man nicht alles vor! Revolutionen aller Industrien allenthalben. Schnell kamen die Grossen und veröffentlichten ihre Erfindungen: Google erfand die "Google Glass" und schürte damit viele Ängste.

Das Ende der Privatsphäre war nah. Heute? Bedankt sich Google für die schöne Zeit und verabschiedet sich von den wenigen Glass Kunden . Microsoft gelang mit der Hololens ein wichtiger Meilenstein und eigentlich prägten sie den Begriff Mixed Reality zum ersten Mal. Was im ersten Augenblick spektakulär erscheint, entpuppt sich als untragbare Maschine am Kopf. Microsoft hat zwar unterdessen eine zweite Version entwickelt. Das Geschäft dümpelt aber vor sich her. Und für knapp 4000 Franke n ist der Apparat auch weit von einer Massentauglichkeit entfernt.

Metzger im Metaverse

Gleichzeitig schürte vor nicht allzu langer Zeit Mark Zuckerberg mit "seiner" Erfindung Metaverse die Erwartungen an die Virtual Reality Industrie. Alle und alles sollte schleunigst in die VR-Welt: von der Bank über den Autohändler bis zum Metzger. Meta verleibte sich sogar das Startup Oculus VR ein. Nur Apple schlug einen etwas anderen, subtileren Weg ein: Apple integrierte AR Technologien direkt in ihre Telefone, heute haben die Pro-Modelle des iPhones sogar Lidar-Sensoren, um die Umgebung abzutasten und AR-Objekte besser im Raum darzustellen.

Kurzum: In dieser Zeit stellten alle grossen Player zehntausende Mitarbeiter im Bereich XR an. Und zum Hype gehört, dass er sich nach dem Peak abkühlt. Seit dem Jahr 2018 sind nun beide Technologien vom Hype Cycle verschwunden. Das bedeutet gemäss Gartner, dass eine Technologie die Marktreife erlangt hat. Lustigerweise entlassen die Grossen aber wieder tausende Mitarbeiter im Bereich XR und das Metaverse ist nicht da und scheint gar nicht mehr wirklich vorwärts zu kommen.

Wer möchte sich auch mit dieser umständlichen Brille virtualisieren? Alle scheinen also wieder aufzugeben. Alle? Nein. Die Spiele sind geblieben: VR-Headsets haben ihre Nische im Gaming gefunden. Und Pokémon GO ist immer noch eines der beliebtesten Spiele. Und jetzt kommt’s: Apple lanciert allen Gerüchten zu Folge im Sommer eine eigene AR/VR-Brille:

Foto: Ian Zelbo

Die Frage stellt sich aber dennoch: Was kann man nun, ausser Spiele spielen, wirklich tun?

Anwendungsbereiche: Polizei sucht VR-Lösungen

VR: Neben all den Spielen und Unterhaltungsapps, in denen man sich virtuell wahlweise in die Eigernordwand, auf den Golfplatz oder in eine militärische Operation begeben kann, findet die VR-Technologie Einsätze bei Schulungen. Neulich hat sogar die Polizeitechnik und -informatik Schweiz der Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz eine offizielle Marktanalyse auf Simap publiziert. Gesucht werden Lösungen als "Simulationssoftware im Bereich Assessment, Aus- und Weiterbildung von Polizistinnen und Polizisten"

AR: Am häufigsten kommt AR neben den Spielen in Filtern von Apps wie Snapchat und Tiktok vor. Bekannt sind zudem seit einigen Jahren "Einkaufsratgeber", welche einem helfen, Möbel oder Topfpflanzen direkt im Raum virtuell zu platzieren.

MR: Mixed Reality mit zusätzlicher Hardware versucht den Einzug in die Industrie, Konstruktion und Medizin. Es gibt unterdessen unzählige Apps, die einem bei der (Remote-)Wartung oder sogar im Operationssaal helfen.

Man wird aber den Eindruck nicht los, dass es sich entweder um lustige Spielereien oder kleine Nischen-Lösungen handelt.

Das Problem: Chagall-Fenster

Die ganze XR-Technologie ist einfach nicht gut genug. Die Qualität der Bildschirme reicht nicht für ein wirklich reales Erlebnis. Das Problem dabei ist nämlich: Man schaut wie mit einer Lupe, die 2 Zentimeter vor dem Auge liegt, auf das Handydisplay. Jeder Pixel erscheint dadurch als das, was er ist: einfach ein farbiger, leuchtender Punkt. Mit zunehmender Auflösung (heute im Bereich von 6 Millionen Pixel pro Auge) nimmt die Qualität des Bildes zwar zu. Aber das Erlebnis ist vergleichbar, wie wenn man einen Meter vor einem Chagall-Fenster stehen würde und erwartete, ein schönes, reales Bild zu sehen.

Hinzu kommt: all diese Brillen-Apparate sind nicht bequem und können nicht den ganzen Tag getragen werden, ganz abgesehen davon, dass man ungern einen sendenden Computer permanent am Hirn platziert. Von VR werden viele Seekrank, was sogar einen offiziellen eigenen Namen besitzt: VR-Krankheit. Seit zehn Jahren wird darauf hingewiesen, dass die Weiterentwicklung all die Probleme lösen wird. Mal schauen, ob Apple es wieder einmal allen zeigt…