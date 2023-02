Mgmt-Summary: IoT

das Internet" ein äusserst sensibles Wesen: Sein Habitat war auf Computer mit einem Modulator und Demodulator , vulgo Es ist noch gar nicht so lange her, da war "ein äusserst sensibles Wesen: Sein Habitat war auf Computer mit einem RJ45-Stecker eingeschränkt. Das Internet kam immer in Gestalt eines Kabels mit diesem unförmigen Stecker daher, welcher mit seinesgleichen wiederum in einem, vulgo Modem , eingesteckt war. Das Internet ging also vom Computer über ein Kabel auf ein Modem. Dieses sprach über eine weitere Kabelverbindung, diesmal meist aus Kupferdraht, irgendwo weit entfernt mit einem Modem-Kollegen, dessen RJ45-Stecker wiederum mit einem anderen Computer verbunden war. Und das geht dann immer weiter, und wenn man genügend solche Computer-Modem-Paare über weitere Netzwerkkomponenten wie Switches miteinander verbindet, dann spricht man eben von: dem Internet.

S hort M essage S ervice eben. Als das Internet noch lediglich dergestalt existierte, lehrte man an den Universitäten noch das ISO-OSI -Modell, das mit seinen sieben sogenannten Schichten noch verhältnismässig einfach erklärte, wie diese Internet-Kommunikation funktionierte. Und einen Laptop hatten auch noch die wenigsten. Wir erinnern uns: damals gab es noch keine Smartphones. Die mobilen Telefone hatten zu Beginn noch keinen eigentlichen Zugriff auf das Internet. Mobil kommunizierte man entweder sprachgewandt oder mittels Kürzesttextnachrichten:hortessageervice eben.

Soviel zur kleinen historischen Einordnung der wichtigsten technischen Begriffe in diesem Zusammenhang. Wir sind nun aber bereit für die Beantwortung der Frage, wie aus dem Internet der Computer und Modems (IoC?) jenes der Dinge wurde. Und nebenbei beantworten wir zum Schluss auch die philosophische Frage, ob ein Computer und ein Modem nicht auch Dinge darstellen, und es deshalb eigentlich gar kein Internet ohne Dinge gibt.

Aus mobilem Internet wird jenes der Dinge

Das oben kurz beschriebene mobile Kommunizieren ist der springende Punkt. Mit dem Aufkommen moderner Handys (aber immer noch im prä-Smartphone-Zeitalter) und jenem von Laptops, wuchs der Bedarf an nicht Kabel gebundener Kommunikation. Der GSM-Standard entwickelte sich immer weiter Richtung Internet und das WLAN verbreitete sich in Windeseile. Historisch zwar unbedeutend, aber für damalige Nerds dennoch witzig, ist die kleine Zwischenstation des Internets auf dem Handy: das Wireless Application Protocol (WAP).

Nokia brachte im Jahr 1999 mit dem Modell 7110 das erste WAP-fähige Handy auf den Markt. Und da dieses im Film Matrix eine prominente Rolle erhielt, war es wohl das bekannteste Handy seiner Zeit. Damit war nun eigentlich der Grundstein für das Internet der Dinge gelegt, das Netz hat jetzt die grossen Computer verlassen und ist auf verschiedene mobile Geräte übergesprungen, die allesamt kabellos telekommunizieren. Oder anders ausgedrückt: das Internet ist plötzlich allgegenwärtig geworden, oder Neudeutsch: "Ubiquitäres Computing ".

Jetzt müssen wir uns nur noch anschauen, wie es in jedes Ding reinkam. Und das ging so.

Die zweite Zutat des IoT

Es brauchte noch etwas "Ding-iges" und das kam mit RFID auf, der "Identifizierung mittels elektromagnetischer Wellen". Plötzlich konnten sich irgendwelche Dinge ohne Kabel identifizieren, also eine Information über einen kurzen Weg durch die Luft austauschen. Wenn solche RFID-Geräte also mit einem internetfähigen mobilen Gerät sprechen, und sogar beispielsweise Sensordaten ausspucken, dann haben wir unser Internet der Dinge schon fast fertig. Und so in etwa entstand es auch. Der eigentliche Begriff geht auf den Technologie-Pionier Kevin Ashton zurück, der am AUTO-ID Laboratory des Massachusetts Institute of Technology den erwähnten RFID-Standard erstellt hat und den Begriff "Internet of Things" allem Anschein nach zum ersten Mal im Jahr 1999, (Achtung: dem Jahr des Nokia 7110 und des Films Matrix!) verwendete.

Die weiteren Zutaten

Dank immer günstigeren Sensoren, die immer weniger Strom verbrauchen, und der allenthalben vorhandenen Konnektivität, wurden Entwicklungen plötzlich möglich, die vorher undenkbar waren. Das Aufkommen von Cloud diensten machte zudem das weitflächige Verbinden der Dinge und der Auswertung der entsprechend so aggregierten Daten immer einfacher.

Nun ging es rasant weiter. Mit dem Aufkommen der Smartphones im Jahr 2007 (Apples iPhone) war auf einmal das echte Internet auf allen Handys. Die Industrie entdeckte das Dinge-Internet für sich. Jeder Sensor konnte nun sprechen und sein Umsystem deshalb auch auf Sensordaten re- und interagieren. In diesem Bereich scheint IoT tatsächlich einen Mehrwert zu schaffen. Stichworte wie "Predictive Maintenance" kommen nicht zuletzt aus diesen Ecken.

Es wurden aber auch Wearables erfunden, die verknüpfte Sensoren in Kleiderstücken, Brillen, Uhren und anderen getragenen Dingen integrieren. Die messen, überwachen und senden dann permanent und bescheren uns damit selbstverständlich ein viel gesünderes Leben. Jeder Schlüsselanhänger hat jetzt einen Apple AirTag und sogar der Hund und die Katze werden mittels Trackern zu IoT-Dingen degradiert.

Der Kühlschrank bestellt die Zutaten

Der grosse Traum aller IoT-Protagonisten ist aber immer noch, neben den selbstfahrenden Autos, der smarte IoT-Kühlschrank. Was hat man sich doch nicht schon alles erhofft von diesem smarten Ding! Automatische Erkennung des Inhaltes, Ablaufdatum und natürlich selbstständige Nachbestellung bei ausgehenden oder abgelaufenen Lebensmitteln. Man würde natürlich mit solch einem Superkühlschrank immer nur noch das Gleiche essen, weil immer nur die drei gleichen Gemüse und das eine Joghurt bestellt würden. Aber hey: für Amazon wäre das der absolute Renner! Lustig ist zudem: Alle ersehnen diesen smarten Kühlschrank, der offenherzig allen mitteilt, was ich gerade so konsumiere. Aber gleichzeitig surft man nur im Private-Modus im Browser: Ein bigotter Datenschutz scheint mir das zu sein.

, das einen mittels eingebauten Kameras über das Handy in den Kühlschrank hineinblicken lässt. Endlich erfahren wir also, ob das Licht wirklich erlischt, wenn die Tür zu ist. Oh, und Musik abspielen kann er auch. Gut, das Ding ist tatsächlich mit dem Internet verbunden. Firmen haben in den letzten Jahren eine neue Internetrevolution herbeigeredet und versuchen unverdrossen zu erklären, weshalb man auf den Zug aufspringen müsse. Und was hat die Industrie in 20 Jahren IoT-Entwicklung und Kühlschrankwünschen erschaffen? Ein 3’000 Franken teures Modell das einen mittels eingebauten Kameras über das Handy in den Kühlschrank hineinblicken lässt. Endlich erfahren wir also, ob das Licht wirklich erlischt, wenn die Tür zu ist. Oh, und Musik abspielen kann er auch. Gut, das Ding ist tatsächlich mit dem Internet verbunden.

Das Internet ohne Dinge

Bei genauerem Hinblicken fällt einem dann aber etwas auf: Ohne eine einzige Ausnahme hat jedes einzelne Ding dieses Internets der Dinge einen eingebauten Mini-Computer und sogar ein Miniaturmodem, welches wie zu historischen Zeiten mittels dem ISO-OSI-Modell mit einem Computer spricht. Der Kühlschrank bleibt immer noch dumm und kühlt einfach.