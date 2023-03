Mgmt-Summary: Quantencomputing

Heute erkläre ich etwas, aber Sie werden nicht schlauer dabei. Denn heute wird es hochphysikalisch und -technisch, mit einem kleinen Spritzer Esoterik. Wir tauchen nämlich ein ins Reich der wissenschaftlich sagenumwobenen Quanten. Und dann noch soviel als Spoiler vorneweg: Es gibt (noch) keinen einzigen wirklichen Quantencomputer – Quantencomputing ist derzeit noch immer Theorie und im Forschungszustand.

Es gibt zwar Installationen , mit denen unter Laborbedingungen gewisse Mechanismen bereits jetzt beobachtet und nachvollzogen werden können. Und es gibt kommerzielle Quanten-Simulationssysteme , auf denen in der Theorie so getan werden kann, als ob man Quantencomputing betreibt. Das wird aber immer noch auf konventioneller, Bit-basierter CPU-Architektur gemacht.

Und wenn man Experten fragt, wie lange es noch dauert, bis Quantencomputer funktionierend und kommerziell nutzbar sein werden, reichen die Antworten von "in ein paar Jahren" (optimistische Startups) bis "gar nie" (pessimistische Professoren). So kommen wir also nicht weiter.

Aber nun der Reihe nach. Um uns dem Quantencomputing zu nähern, müssen wir zuerst zwei Dinge verstehen: Wie funktionieren herkömmliche, "Bit-basierte" Computer und was ist eigentlich ein Quantum?

Das Bit, das Binärsystem und: weshalb zwei Stinkefinger 132 sind

Heutige Rechner basieren einerseits auf dem einfachen physikalischen Prinzip des messbaren Stroms an einem Element: "ein" und "aus", on und off, 1 und 0. Und dem Binärsystem, welches also nicht wie unser geläufiges Dezimalsystem auf 10er, sondern auf 2er-Potenzen basiert. In einem 8 Bit System liest man also von rechts nach links: 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3, 2 hoch 4 undsoweiterundsofort:

8-Bit Darstellung der Zahl 42: 2+8+32=42. Grafik: R. Perez

Mit den Händen kann man übrigens derart bis auf 1'023 zählen. Jeder Finger ist ein Bit, d.h. man hat ein 10-Bit-Rechner in den Händen – wortwörtlich. Zwei Stinkefinger für Nerds:

Ich Dich auch 132!

Jetzt kommen noch logische und arithmetische Operationen hinzu. Das Ganze wird in Form von Miniatur-Transistoren in Mikroprozessoren verpackt und fertig ist eine moderne CPU.

Eine kurze Geschichte der Computer

Abacus . Vom darauf folgenden Rechenschieber (1622 n. Chr.) über die "Pascaline" und die Lochkarte bis zum "Zuse Z3" befinden wir uns noch im Prä-Bit-Zeitalter. Wenn wir uns die Entwicklung der Rechner und deren Darstellung der Bits anschauen, sehen wir 4 Generationen ( Quelle: PDF ). Theoretisch begann das Zeitalter des Rechners bereits 1100 vor Christus mit dem. Vom darauf folgenden(1622 n. Chr.) über dieund diebis zumbefinden wir uns noch im Prä-Bit-Zeitalter.

Die Bits wurden in den 40er Jahren eingeführt:

Generation von 1946 - 1958: Elektronenröhren Generation von 1959 - 1964: Transistoren Kernspeicher Generation von 1965 - 1980: Halbleiterspeicher Generation seit 1981: Mikroprozessoren.

Seit dieser 4. Generation nun werden die CPUs zwar immer schneller, effizienter, besser und kleiner. Am Grundprinzip hat sich aber nichts mehr geändert. Auf der Zeitachse sieht man, dass sich am Anfang noch alles schneller entwickelte:

Eine kleine Geschichte der Rechner. Grafik. R. Perez / Fotos: Wikimedia unter Lizenz CC BY-SA 2.0

Es ist also langsam Zeit für eine nächste, weiterentwickelte Generation. Hätten wir wohl gern. So schnell und einfach geht es aber nicht. Die 5. Generation ist immer noch ferne Zukunft und die 4. Generation Gegenwart. Aber eines ist klar: Die nächste Generation Computer muss etwas mehr können, als Strom ein und aus.

Zurück in die Vergangenheit: eine kurze Geschichte der Quanten

Quanten entstand die Quantenphysik. Wir betreten deshalb nun das Reich der physikalischen Esoterik und tauchen ein in die wundersame Welt der Quanten. Dazu müssen wir nochmals zurück in die Vergangenheit, und zwar in die 90er Jahre des 19. Jahrhunderts. Als Begründer der Quantenphysik gilt gemeinhin Max Planck . Es war es aber eher unfreiwillig: Bei Experimenten mit schwarzen Körpern, die er gleichmässig erhitzte, erwartete er auch eine regelmässige Wärmestrahlung. Komischerweise stieg die Emission aber sprunghaft an. Der alte Lateiner Planck runzelte die Stirn und fragte sich dann: "Quantum?" – lateinisch etwa "Wieviel?" und aus dem Pluralentstand die Quantenphysik.

Ein heutiger Forscher würde wohl einfach "Hää?" sagen (wir hätten dann die Hää-Theorie). In den folgenden Jahren halfen verschiedene bekannte Physiker mit, die Theorie weiterzuentwickeln und die Eigenschaften von Quanten zu erforschen. Allen voran interpretierte und beschrieb Einstein die eigentlichen Eigenschaften der Quanten in den Jahren darauf. Die Quantenmechanik ist heute die gültige Grundlage für die Beschreibung der Phänomene der Atomphysik. Aber lustigerweise passt sie nicht mit der anderen grossen Theorie zusammen: der allgemeinen Relativitätstheorie. Diese kümmert sich insbesondere um das Verhalten von massigen Objekten wie Sternen oder schwarzen Löchern und deren Gravitation.

Warum sind Quanten so interessant für Computer?

jeden beliebigen Wert irgendwo dazwischen annehmen. Und nicht nur das: Quanten können sich überlagern und gleichzeitig mehrere Werte annehmen. Zwei Teilchen können also ihren Zustand beeinflussen, ohne dass sie miteinander verbunden sind. Einstein nannte dies die "spukhafte Verschränkung". Hier könnte man jetzt das berühmte Gedankenexpertiment Im Gegensatz zum herkömmlichen Bit, welches deterministisch entweder die Werte 1 oder 0 annehmen kann, kann das Qubitirgendwo dazwischen annehmen. Und nicht nur das: Quanten können sichannehmen. Zwei Teilchen können also ihren Zustand beeinflussen, ohne dass sie miteinander verbunden sind. Einstein nannte dies die "spukhafte Verschränkung". Hier könnte man jetzt das berühmte Gedankenexpertiment Schrödingers Katze noch einbringen. Aber das führte zu weit. Man misst nun, wo und in welchem Zustand das Qubit ist und definiert, was welche Werte bedeuten:

Bist Du Null oder Eins? Soso – lala!. Grafik: R. Perez

Das bedeutet, man kann in der Theorie viel schneller, viel mehr und insbesondere gleichzeitig Operationen ausführen. Man spricht gar von exponentieller Rechenkapazität. Da leuchten alle Augen. Das Problem dabei: Man kann den Zustand nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit bestimmen, sprich nur unscharf. Oder noch einfacher ausgedrückt: Eigentlich ist alles voller Fehler und ungenau. Dieses Problem löst man – wie könnte es anders sein – auf demokratische Weise: man misst einfach zum Beispiel 1000 Qubits und die Mehrheit gewinnt dann (sprich: die grösste Wahrscheinlichkeit).

Google hat kürzlich einen Meilenstein in der Fehlerkorrektur erreicht: 4% ! Nun gibt es noch ganz viele weitere physikalische Probleme zu lösen. Eins davon: Dass ein Quantencomputer im Moment noch nahe des maximalen Nullpunkt gekühlt werden muss, weil jedes zitternde Luftmolekül weitere Fehler produziert.

Zusammengefasst: Ein herkömmlicher Rechner, der rechnet. Ein Quantencomputer schlägt sich hauptsächlich mit Wahrscheinlichkeiten herum. Man legt also keine nachvollziehbaren Zustände 1 oder 0 zugrunde, sondern der Glaube daran, dass in der unscharfen Wahrscheinlichkeit die Wahrheit liegt. Man agiert also nicht nur bei der Machbarkeit von Quantencomputern ausschliesslich mit dem Konjunktiv, sondern ebenso bei den darin liegenden Grundsätzen.

Da bleibt einem nur noch mit Goethe zu schliessen:

Da steh' ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor!