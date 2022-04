Michael Eisenrauch wird neuer IT-Leiter bei Valiant

Per 1. September 2022 tritt Michael Eisenrauch seine neue Position als Leiter Operations und IT bei Valiant an. Wie die Bank mitteilt, folgt er auf Stefan Gempeler, der Valiant Ende September auf eigenen Wunsch verlasse, um sich beruflich neu zu orientieren. Gemäss seinem Linkedin-Profil war Gempeler ab 2007 in verschiedenen Führungspositionen bei Valiant tätig.

Als neuer IT-Leiter wird Eisenrauch Mitglied der Geschäftsleitung. Zuletzt war der 45-Jährige viele Jahre bei der Basler Kantonalbank (BKB) tätig, wo er zuletzt als COO und Mitglied der Konzernleitung amtete. Seine Karriere startete Eisenrauch in Österreich, wo er diverse Stationen im Vertrieb in der Verarbeitung durchlaufen hat. Bevor er 2009 zu Basler Kantonalbank wechselte, war er in der Unternehmensberatung tätig.