Michaela Gasser wird neue CEO von Adesso Schweiz

Adesso Schweiz gibt eine Veränderung in der Unternehmensführung bekannt: Zum 1. Januar 2026 übernimmt Michaela Gasser die Position der CEO. Damit tritt sie die Nachfolge von Hansjörg Süess an, der aber weiterhin als Verwaltungsrats­präsident sowie in einer neuen Rolle in der erweiterten Konzernleitung für den IT-Dienstleister tätig sein wird.

Michaela Gasser ist seit zehn Jahren Teil von Adesso und habe in dieser Zeit entscheidend zum Erfolg des Unternehmens beigetragen, schreibt der IT-Dienstleister in einer Mitteilung. Ab 2006 war sie laut ihrem Linkedin-Profil bei Born Informatik tätig. Das Unternehmen wurde 2015 von Adesso Schweiz übernommen . Dort übernahm sie die Rolle als Chief Sales Officer. Seit Anfang dieses Jahres ist Gasser Deputy CEO.

"Ich freue mich sehr, die Leitung von Adesso Schweiz in die Hände von Michaela Gasser zu legen. Sie ist eine herausragende Führungspersönlichkeit, die mit ihrer Expertise und ihrem Engagement die ideale Wahl für diese Rolle ist", erklärt Hansjörg Süess.