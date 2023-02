Micron streicht noch mehr Stellen

Damit würden 7000 der 49'000 Mitarbeitenden ihren Job verlieren. Im Dezember erklärte Micron, dass der Stellenabbau zur Hälfte durch Entlassungen und zur Hälfte durch Fluktuation vollzogen werden sollen. Demnach haben die Entlassungen im Februar begonnen.

Micron hat seinen Hauptsitz in Boise, Idaho, und ist ein wichtiger Arbeitgeber der Region. Der Radiosender 'Boise State Public Radio' berichtet, dass rund 5000 Personen am Hauptsitz beschäftigt seien. Wo und welche Stellen abgebaut werden, ist demnach noch nicht bekannt. "In einigen Organisationen und Regionen werden die Kürzungen höher ausfallen als im Durchschnitt des Unternehmens, während sie in anderen geringer ausfallen werden", wird ein Firmensprecher zitiert. Der Konzern hat laut den Angaben auch Gehaltserhöhungen und Boni für die Mitarbeiter ausgesetzt. Gleichzeitig sind die Gehälter von Führungskräften gekürzt worden.

Längerfristig hofft Micron, dass sich die Lage auf dem Chipmarkt wieder beruhigt. An den zuvor angekündigten Investitionen in den USA will das Unternehmen jedoch festhalten. Bis zu 100 Milliarden Dollar will der Konzern in neue Fertigungsanlagen in Central New York investieren. Ein erstes Werk soll 2030 in Betrieb gehen, schreibt die Lokalzeitung 'The Daily Orange'.