Microsoft arbeitet an eigenem KI-Sprachmodell

Ein Investment von insgesamt 13 Milliarden Dollar steckte Microsoft in die Zusammenarbeit mit OpenAI und sicherte sich damit unter anderem das Nutzungsrecht der KI-Modelle des Startups. Doch die beiden Unternehmen sind weit enger miteinander verbandelt: Microsoft ist mit 49% an "OpenAI Global" beteiligt und sitzt seit letztem Dezember im Verwaltungsrat des Unternehmens.

MAI-1 wird Microsofts neues Sprachmodell

Dennoch hat Microsoft die Entwicklung eines eigenen KI-Sprachmodelles gestartet, wie ' The Information ' (Paywall) berichtet. Es soll gross genug werden, um mit den Modellen von Google, Anthropic und OpenAI selbst konkurrieren zu können und werde intern als "MAI-1" bezeichnet, heisst es im Bericht. Geleitet werden soll das Projekt von Mustafa Suleyman.

Dieser wechselte erst kürzlich zu Microsoft und fungiert dort seit Ende März als Leiter von Microsoft AI . Er gründete gemeinsam mit Karén Simonyan das KI-Startups Inflection AI, an dem Microsoft ebenfalls beteiligt ist. Offiziell soll sich die neue Organisation um die Weiterentwicklung von Copilot und anderen KI-Produkten für Konsumentinnen und Konsumenten, darunter Bing und Edge, kümmern.

Abhängigkeit von OpenAI reduzieren

MAI-1 ist laut 'The Information' ein eigenständiges Modell und soll nicht auf jenem von Inflection basieren, "obwohl es möglicherweise auf Trainingsdaten und anderen Technologien des Startups aufbaut".

Dem Konzern geht es also offensichtlich darum, die bisherige Abhängigkeit von OpenAI zu reduzieren oder sogar ganz zu kappen. 'The Information' schreibt von einem "Doppelkurs bei KI", den Microsoft einschlage. Er ziele darauf ab, neben grossen KI-Modellen auch kleinere zu entwickeln, die kostengünstig in Apps integriert werden könnten. Der genaue Zweck, dem das neue Modell dienen soll, stehe jedoch noch nicht fest und werde von seiner Leistung abhängen, sagte eine Quelle zum US-Magazin.