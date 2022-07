Microsoft-CEO Nadella lobt Elca

Jedes Jahr zeichnet Microsoft seine Partner aus, die mit innovativen Lösungen auf Basis von Microsoft-Technologien die Bedürfnisse ihrer regionalen Kunden erfüllen. Im Rahmen der hybriden Partnerkonferenz Inspire wurden am gestrigen 19. Juni auch die Auszeichnungen an die Schweizer Partner übergeben.

Als "Microsoft Swiss Partner of the Year" wurde Open Systems ausgezeichnet . Das Unternehmen bietet Security-Lösungen auf Basis von Microsoft Sentinel.

Elca erhielt die Auszeichnung als "Swiss Social Impact Partner of the Year" für ein IT-Projekt, das gemeinsam mit dem Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) umgesetzt wurde. Das IKRK nutze gemeinsam mit Elca "unsere Technologie, um Familien inmitten einer humanitären Krise wieder zusammenzubringen", so Microsoft-CEO Satya Nadella an der Eröffnungskeynote der Konferenz Inspire.

Die weiteren Schweizer "Partner of the Year 2022"