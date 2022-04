Microsoft: Cloud wird zur Cashcow

Ein starkes Cloud-Geschäft hat Microsoft im jüngsten Quartal zu deutlich mehr Umsatz verholfen. In den drei Monaten bis Ende März stiegen die Einnahmen des Software-Riesen gegenüber dem Vorjahr um 18% auf 49,4 Milliarden Dollar. Dazu beigetragen hat insbesondere das Geschäft mit Cloud-Services, das in diesem Zeitraum um 32% auf 23,4 Milliarden Dollar angewachsen ist. Besonders gut performt hat dabei die Azure-Plattform, die ein Umsatzplus von 46% ablieferte.

Wenig Einfluss auf die Geschäftszahlen hatte gemäss 'ZDnet' der derzeit herrschende Krieg in der Ukraine. Während einer Telefonkonferenz mit Analysten sagte Microsoft-CFO Amy Hood, dass die Geschäfte in Russland weniger als 1% der Einnahmen von Microsoft ausmachen. Der Rückzug aus Russland scheint das Wachstum des Unternehmens also nicht gross beeinträchtigt zu haben.