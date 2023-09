Microsoft eröffnet neues Büro in Genf

Microsoft hat in Genf neue Büros bezogen. " Der Umzug nach Westhive Alto Pont-Rouge bedeutet mehr als nur strategisches Wachstum. Er unterstreicht unser Engagement für die Region Romandie und den gesamten Schweizer Markt", sagte Catrin Hinkel, CEO von Microsoft Schweiz, bei der Eröffnung.

Der neue Standort soll sich als zentrale Stätte für Innovation und Zusammen­arbeit etablieren. Das Büro befindet sich im Geschäftsviertel Pont-Rouge und soll für Microsofts Vision des Arbeitsplatzes der Zukunft stehen. Dazu soll die neue Niederlassung auch die Präsenz in der Schweiz stärken.

Bereits letztes Jahr kündigte der Konzern an, dass die Belegschaft in der Schweiz vergrössert werden soll. Von bis zu 100 zusätzlichen Mitarbeitenden an den Standorten Zürich Bern und Genf war damals die Rede.