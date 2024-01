Microsoft gründet neues Team für kleine KI-Modelle

Wie 'The Information' berichtet, hat Microsoft ein neues Team gegründet, um kleinere KI-Modelle zu entwickeln. Auf diese Weise sollen KI-Anwendungen viel günstiger werden als heute. Gleichzeitig könnte das Unternehmen so unabhängiger von OpenAI werden, schreibt das Tech-Magazin. Die Gruppe wird demanch in die Azure-Sparte integriert und von Misha Bilenko, CVP Azure AI Cognitive Services bei Microsoft, geleitet.