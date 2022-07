Microsoft hat eine neue Channel-Chefin

Der US-Konzern Microsoft hat die Ernennung von Nicole Dezen zur neuen Channel-Chefin sowie weitere neue Führungskräfte in der Partner-Organisation bekannt gegeben. Dezen übernehme die Position der Chief Partner Officer (CPO) und werde ihre Rolle als CVP of Global Partner Solutions beibehalten, so die Redmonder in einem Blogbeitrag.

Als CPO werde Dezen die Verantwortung für das Partnergeschäft tragen, mit dem Ziel, das Wachstum über den Channel voranzutreiben. Sie werde ein globales Team leiten, das "für den Aufbau und den Verkauf von Microsoft-Cloud-Anwendungen, Services und Geräten mit Partnern verantwortlich ist", schreibt Dezen in einem Linkedin-Post.

Weiter gibt Microsoft die Ernennung von zwei Führungskräften im Channel-Bereich bekannt, die beide an Dezen berichten: David Smith ist Vice President of Channel Sales, und Julie Sanford ist jetzt Vice President of Partner Go-To-Market (GTM), Programs & Experiences. Beide Rollen sind neu geschaffen. Die neuen Rollen und die verstärkten Investitionen in das Partnergeschäft würden die "Bedeutung unseres Ökosystems" unterstreichen, schreibt Microsoft im Blogbeitrag.

Die neue Channel-Chefin folgt auf Rodney Clark , der nach dem Abgang von Gavriella Schuster ein Jahr lang die Rolle des Microsoft Corporate Vice President of Channel Sales inne hatte.

Dezen verfügt gemäss den Angaben über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Vertrieb bei Tech-Firmen, davon 15 bei Microsoft. Bei den Redmondern war sie zuvor unter anderem für die Device-Partner-Sales-Organisation verantwortlich.