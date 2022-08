Microsoft lässt Entwickler-Workstations in der Cloud testen

Ab sofort können alle interessierten Tester im Rahmen einer Public-Preview-Phase Microsoft Dev Box benutzen. Mit dem im Mai dieses Jahres erstmals angekündigten neuen Service will Microsoft Entwicklern eine speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Workstation in der Cloud anbieten, sodass sie sich aufs Programmieren konzentrieren können und sich nicht um die Infrastruktur kümmern müssen.

Auf einer Dev Box können Entwickler laut Microsoft alle Entwicklungsumgebungen, Software Development Kits oder andere Tools benutzen, die auf Windows laufen. Unterstützt werden zudem auch die Windows Subsystems für Linux und Android. Auf die Cloud-Arbeitsplätze kann sowohl von Windows- als auch MacOS-, iOS- oder Android- aus sowie via Webbrowser zugegriffen werden.

Die Dev Boxen werden in verschiedenen Varianten ab 4 bis 32 virtuellen CPUs sowie 16 bis 128 GB RAM angeboten. Tester können eine Variante mit 8 CPUs und 32 GB während 15 Stunden pro Monat kostenlos verwenden. Im Gratis-Paket kann ausserdem 365 Stunden lang eine 512 GB SSD benutzt werden. Zusätzliche Nutzung wird pro Stunde in Rechnung gestellt. Wie viel die Dev Boxes kosten werden, wenn sie in den regulären Betrieb gehen, ist noch nicht bekannt.

Wer eine Dev Box testen will, findet sie via das Azure-Portal und einer Suche nach "dev box".