Microsoft macht EU Zugeständnisse wegen Teams

Die Europäische Kommission hat einen Erfolg gegen Microsoft errungen im Streit um die Kopplung der Kommunikationsplattform Teams mit Office-Paketen. Wie sie mitteilt, habe der Softwarekonzern sich verpflichtet, Teams aus den Programmpaketen Microsoft 365 und Office 365 zu lösen.

Microsoft werde gemäss der Mitteilung in der EU erstens Versionen der Programmpakete ohne Teams zu einem ermässigten Preis anbieten und zweitens den Bestandskunden mit langfristigen Lizenzen den Umstieg auf die Pakete ohne Teams ermöglichen. Drittens habe sich der Konzern verpflichtet, die Interoperabilität von Teams mit Konkurrenzprodukten zu gewährleisten und viertens Kunden zu ermöglichen, ihre Daten aus Teams zu extrahieren und in Konkurrenzanwendungen zu nutzen.

Durch die Verpflichtungen werden die Bedenken der EU wegen der Kopplung von Teams an die Produktivitätsanwendungen Excel, Outlook, Powerpoint und Word ausgeräumt, erklärt die Kommission. Die Zugeständnisse Microsofts würden dazu beitragen, den Wettbewerb wieder herzustellen und den europäischen Markt für andere Anbieter von Kommunikations- und Kollaborationsanwendungen zu öffnen.

Beschwerden von Slack und Alfaview

Die kartellrechtliche Untersuchung der Kommission geht auf eine Beschwerde von Slack aus dem Juli 2023 zurück. Das Tochterunternehmen von Salesforce hatte Microsoft beschuldigt, beim Vertrieb von Teams gegen EU-Wettbewerbsvorschriften zu verstossen.

Aufgrund einer weiteren Beschwerde von Alfaview leitete die Kommission am 25. Juni 2024 eine zweite kartellrechtliche Untersuchung ein. Das deutsche Unternehmen warf Microsoft vor, mindestens seit April 2019 seine beherrschende Stellung auf dem Markt für SaaS-Produktivitätsanwendungen für Geschäftskunden missbraucht zu haben, indem es Teams an seine zentralen SaaS-Produktivitätsanwendungen koppele.

Microsoft macht zusätzliche Zusagen

Am 16. Mai 2025 leitete die Kommission nach eigenen Angaben einen Markttest der Verpflichtungen von Microsoft ein, der bis zum 16. Juni 2025 lief. Im Anschluss an den Test zogen sowohl Slack als auch Alfaview ihre Beschwerden zurück. Microsoft machte der EU aufgrund der Ergebnisse des Markttests weitere Zusagen.

Laut Kommission werde der Softwarekonzern den Preisunterschied zwischen einigen Microsoft-365- und Office-365-Paketen ohne Teams und Paketen mit Teams um 50% erhöhen. Diese Angebote sollen auf den Microsoft-Websites klar ausgewiesen werden, heisst es weiter. Zuletzt sagt Microsoft zu, auf seinen Entwickler-Websites Informationen über Datenübertragbarkeit und Interoperabilität von Teams zu veröffentlichen.

Die Zusagen Microsofts gelten der Kommission zufolge sieben Jahre lang, wobei die Verpflichtungen zu Datenübertragbarkeit und Interoperabilität sogar zehn Jahre gelten. Die Einhaltung werde von einem Treuhänder überwacht, der auch bei Streitigkeiten zwischen Microsoft und Dritten vermittelt. Der Treuhänder erstatte der Kommission regelmässig Bericht.