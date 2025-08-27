Microsoft macht seine Systeme bereit für die Post-Quantum-Zeit

Schon wieder Lücken in Citrix-Netscaler
Citrix publiziert Patches, um drei Schwachstellen in Netscaler zu schliessen. Eine wird gemäss dem US-Hersteller bereits aktiv ausgenutzt.
