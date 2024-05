Microsoft reagiert auf Security-Kritik

Diese Kritik einer offiziellen Regierungsstelle konnte Microsoft nicht ignorieren. CEO Satya Nadella hatte daraufhin versprochen, sein Unternehmen werde in Zukunft das Thema Security "über alles andere" stellen.

In einem Blogbeitrag hat Charlie Bell, Executive Vice President von Microsoft Security dies nun etwas konkretisiert. Der Softwarekonzern werde den Geltungsbereich seiner im November 2023 ins Leben gerufenen Secure Future Initiative (SFI) erweitern, erklärt er, und dabei die Empfehlungen der CISA berücksichtigen. Darüber hinaus werde Microsoft auch eigene Erkenntnisse aus den jüngsten Cyberangriffen in die SFI einfliessen lassen. In Zukunft wolle man sich von den drei Prinzipien Secure by Design, Secure by Default und Secure Operations leiten lassen.