Ab dieser Woche ist das neue Microsoft-Partnerprogramm in Kraft. Das "Cloud Partner Program" umfasst 6 Kategorien und ersetzt die altbekannten Gold- und Silber-Bezeichnungen.

Cloud im Fokus

Das Programm konzentriert sich auf Kompetenzen in den 6 Bereichen: Data & KI, Infrastruktur, Digital und App Innovation, Business-Anwendungen, Modern Work sowie Security. Hinzu kommen die 2 Qualifizierungsstufen Solution Partner sowie Specialist/Expert.

Das Programm richte sich an alle Partner im Microsoft-Ökosystem, unabhängig davon, ob sie Services, Softwarelösungen oder Geräte entwickeln und vertreiben.

Die Umbenennung spiegle aber auch die anhaltende und aufwändige Migration von Geschäftsabläufen in die Cloud wider, hiess es von den Redmondern bei der Ankündigung des neuen Programms.

Partner sollen sich stärker differenzieren können

Mit dem neuen Programm habe man die Zusammenarbeit zwischen dem Channel und Microsoft vereinfachen wollen, so Julie Sanford, für die Go-to-Market-Programme des Tech-Konzerns zuständig. Gegenüber 'CRN' fügt sie an, dass man zudem für die Partner mehr Möglichkeiten schaffen wollte, sich zu differenzieren.

Die 6 Solutions-Partner-Bezeichnung würden sich in erster Linie an Partner richten, die Services anbieten, räumt Partner-Chefin Nicole Dezen in einem Blog-Beitrag ein. Neue Ressourcen sollen es aber ISV-Partnern erleichtern, Anwendungen schneller zu entwickeln und zu veröffentlichen, wie es weiter heisst. Das "ISV Success Program" soll im Verlauf des Jahres verfügbar werden und auf das Solutions-Partner-Programm abgestimmt sein.