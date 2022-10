Microsoft Schweiz beruft Finanzdienstleistungs-Chef

Microsoft Schweiz beruft Christian Thier zum Leiter des Geschäftsbereichs Finanzdienstleistungsbranche, wie der Softwarekonzern in einer Mitteilung schreibt. Mit sofortiger Wirkung übernimmt er die neu geschaffene Stelle und berichtet damit direkt an Microsoft-Schweiz-CEO Catrin Hinkel. Gleichzeitig wird er Teil der Schweizer Geschäftsleitung, die neu aus 15 Mitgliedern besteht. Their soll als Leiter das Wachstum durch digitale Transformation sowie neue Innovationen für die Kunden aus dieser Branche weiter beschleunigen.

Die Veränderung sei ein Eckpfeiler von Microsofts Strategie, die Kunden und ihre jeweilige Branche stärker zu unterstützen. "Unsere Kunden benötigen heute individuelle Lösungen für ihre individuellen Bedürfnisse", schreibt Catrin Hinkel in der Mitteilung. Aus diesem Grund habe Microsoft Schweiz beschlossen, für die Finanzdienstleister eine eigene Geschäftseinheit zu bilden.