Microsoft Schweiz zeichnet Partner aus

Jedes Jahr zeichnet Microsoft diejenigen Partner aus, die laut dem US-Konzern innovative Lösungen auf Basis von Microsoft-Technologien liefern. Dieses Jahr geht der Titel "Microsoft Swiss Partner of the Year" an Open Systems. Das Unternehmen mit Sitz in Zürich bietet einen auf Sentinel basierenden Managed Detection and Response Service (MDR+).

Das Angebot gehe über traditionelle Überwachung hinaus, schreibt Microsoft und werde von Kunden aus verschiedenen Branchen verwendet. "Open Systems hat seinen Schweizer Kunden geholfen, ihre sensiblen Kundendaten zu schützen, bis zu 30% an Gemeinkosten einzusparen und ihre Geschäfte in möglichst sicheren IT-Umgebungen zu betreiben", sagt Andrew Reid, Partner-Chef ad interim bei Microsoft Schweiz.