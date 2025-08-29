Microsoft stellt eigene KI-Modelle vor

29. August 2025 um 10:25
image
Foto: Zhou Fang / Unsplash

In Microsoft Copilot kommen künftig zusätzlich zu den KI-Modellen von OpenAI zwei eigens entwickelte Modelle zum Einsatz: für die Audioausgabe und die Benutzerinteraktion.

Der US-Konzern Microsoft hat zwei eigene KI-Modelle veröffentlicht. Bis anhin setzte das Unternehmen vollständig auf die Technologie von OpenAI, mit dem es eine weitreichende Partnerschaft unterhält.
Bei MAI-Voice-1 handle es sich um ein Modell für die Sprachausgabe, erklärt Microsoft, das bereits in Copilot Daily und Podcasts verfügbar sei. Für Tests stehe das Modell ausserdem in den neu geschaffenen Copilot Labs bereit. Mit MAI-Voice-1 könnten Benutzende aus Text eine Audiodatei produzieren, wobei sie Stimme und Stil variieren können. Die Entwickler geben an, dass es sich um ein ressourcenschonendes Modell handle, das auf einer einzigen GPU in weniger als einer Sekunde eine ganze Minute Audio generieren könne.
Das zweite Modell tauft Microsoft MAI-1-Preview. Es soll vollständig intern auf fast 15'000 Nvidia-H100-GPUs trainiert worden sein. Die Entwickler behaupten, dass es spezialisiert darauf ist, Anweisungen zu befolgen und hilfreiche Antworten auf alltägliche Fragen der Benutzer zu geben. Microsoft wolle das Modell in den kommenden Wochen für bestimmte Textanwendungsfälle innerhalb von Copilot einführen. Für öffentliche Tests steht MAI-1-Preview auf der Community-Plattform LMArena bereit.
Microsoft betont, dass die eigenen Modelle diejenigen von OpenAI nicht ersetzen, sondern ergänzen sollen. Darüber hinaus sei geplant, für Copilot sowohl die eigenen Modelle als auch diejenigen von Partnern oder aus der Open-Source-Community zu verwenden.
