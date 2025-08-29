Microsoft stellt eigene KI-Modelle vor

Abo
Unispital Zürich kauft US-Software Epic
Das Universitätsspital Zürich hat seine Entscheidung für ein Klinikinformationssystem getroffen. Für 94,8 Millionen Franken bekommt der US-Anbieter Epic den Zuschlag.
