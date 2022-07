Microsoft Teams kämpfte global mit Ausfällen, während Europa schlief

Microsofts Kommunikationstool Teams hatte seit Donnerstag Probleme. In einem Statement aus Redmond heisst es, dass möglicherweise ein kürzlich durchgeführtes Deployment eine beschädigte Verbindung zu einem internen Speichersystem hergestellt habe. Die Probleme begannen laut Statusseite um 3:14 Uhr Schweizer Zeit.

Offenbar hatten die Störungen weitereichende Folgen: Auf der Statusseite gibt Microsoft diverse Dienste mit Teams-Integration als gestört an. Darunter Exchange online, Office online, Sharepoint Online und Windows 365.

Der Zeitpunkt der Störungen dürfte für Microsoft eher glücklich ausgefallen sein. In Europa wie auch in den USA, wo es 21.14 Uhr war, waren die Büros bereits geschlossen. Entsprechend gab es für einen globalen Ausfall relativ wenige Rückmeldungen auf Twitter. Auf Allestörungen.ch wurden um 5.30 Uhr von Frühaufstehern am meisten Störungen aus der Schweiz gemeldet.

Heute um etwa 11 Uhr schreibt Microsoft, dass die Verfügbarkeit "grösstenteils" wiederhergestellt sei, bloss "wenige Service Features" bräuchten noch Aufmerksamkeit. "Wir werden die Dienste weiterhin überwachen, wenn neue Regionen ihre Geschäftszeiten erreichen", heisst es aus Redmond.