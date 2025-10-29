Microsoft und OpenAI vertiefen Partnerschaft

Die langjährige Kooperation zwischen Microsoft und OpenAI geht in eine neue Phase. Laut der gemeinsamen Mitteilung haben beide Unternehmen eine "definitive Vereinbarung" unterzeichnet, die ihre Partnerschaft langfristig absichert und gleichzeitig flexibler gestalten soll.

AGI-Prüfung durch unabhängiges Panel

Gemäss Mitteilung bleibt Microsoft weiterhin der exklusive Partner für die Nutzung von OpenAI-Modellen in Azure und behält die exklusiven IP-Rechte bis zur Erreichung von Artificial General Intelligence (AGI). Zudem habe man die Laufzeiten dieser Rechte bis 2032 verlängert. Sie würden neu auch für künftige Modelle gelten, die nach der möglichen Einführung von AGI entstehen – allerdings mit zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen.

Neu ist auch, dass die Definition und Feststellung von AGI durch ein externes Gremium erfolgen soll. Erst wenn das unabhängige Panel AGI bestätigt, würden sich die vereinbarten Lizenz- und Erlösmodelle zwischen den beiden Unternehmen ändern.

Mehr Unabhängigkeit für OpenAI

Die neuen Partnerschaftsbedingungen stellen die Weichen für OpenAIs Plan, seine Unternehmensstruktur in eine Public-Benefit-Corporation (PBC) umzuwandeln. Nach dieser Umstrukturierung halte Microsoft eine Beteiligung von rund 27% am neuen OpenAI Group PBC, was einem Wert von rund 135 Milliarden US-Dollar entspreche.

Das neue Abkommen ermögliche beiden Firmen künftig mehr Eigenständigkeit: Zum einen dürfe OpenAI gewisse Produkte auch mit Drittpartnern entwickeln. API-Dienste, die gemeinsam mit Dritten entstehen, bleiben laut Mitteilung weiterhin exklusiv auf Microsoft Azure. Zum anderen könne Microsoft seinerseits die Entwicklung von AGI auch unabhängig oder mit anderen Partnern vorantreiben.

OpenAI erhalte zudem die Möglichkeit, Open-Weight-Modelle zu veröffentlichen, sofern diese bestimmte Fähigkeitskriterien erfüllen.

Milliardenauftrag für Azure

Teil des Deals ist auch ein erheblicher Infrastrukturauftrag: OpenAI verpflichtet sich gemäss eigenen Angaben, zusätzliche Azure-Dienste im Wert von 250 Milliarden US-Dollar zu beziehen. Im Gegenzug verliere Microsoft sein bisheriges Vorkaufsrecht als bevorzugter Compute-Provider. OpenAI kann somit künftig auch andere Cloud-Anbieter nutzen – etwa für Kunden aus dem Bereich der nationalen Sicherheit in den USA.