Microsoft wächst mit Azure und M365 zweistellig

Der Softwarekonzern Microsoft ist im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich zweistellig gewachsen. Laut einer Mitteilung legte der Umsatz um 15% auf 282 Milliarden zu, der Erlös um 16% auf 102 Milliarden US-Dollar. Mit beiden Ergebnissen übertraf Microsoft die Börsenerwartungen, so dass der Aktienkurs im nachbörslichen US-Handel um fast 9% zulegte.

Sollte der Kurs am Donnerstag in einer ähnlichen Grössenordnung steigen, könnte Microsoft der Nachrichtenagentur ' Bloomberg ' (Paywall) zufolge als zweites Unternehmen eine Marktkapitalisierung von vier Billionen US-Dollar erreichen. Der Halbleiterkonzern Nvidia hatte als erstes Unternehmen überhaupt diese Marke bereits Anfang Monat übertroffen.

Einen grossen Anteil am positiven Jahresergebnis hatte nach Angaben von Microsoft das abgelaufene Schlussquartal. Zwischen April und Juni wuchs der Konzern noch stärker als im Gesamtjahr: beim Umsatz um 18% auf knapp über 76 Milliarden und beim Gewinn um 24% auf 27 Milliarden US-Dollar.

Azure und M365 als Wachstumstreiber

Nach den Worten von Microsoft-CEO Satya Nadella war die Cloud-Plattform Azure einer der grössten Wachstumstreiber im Portfolio des Software­konzerns. "Die Erlöse von Azure im vergangenen Jahr übertrafen 75 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von 34% entspricht", sagte Nadella laut der Mitteilung.

Die Azure-Plattform ordnet ' Bloomberg ' jetzt auf Rang zwei hinter dem Marktführer AWS ein. Die Amazon-Tochtergesellschaft erwirtschaftete eigenen Angaben zufolge zuletzt einen Umsatz von 112 Milliarden US-Dollar.

Microsofts Finanzchefin Amy Hood äusserte sich in der Mitteilung zufrieden mit der finanziellen Performance des Konzerns: "Wir haben das Finanzjahr mit einem starken vierten Quartal abgeschlossen, wobei hier die Cloud-Erlöse im Jahresvergleich um 27% auf rund 47 Milliarden US-Dollar wuchsen." Dabei habe auch die Firmensparte Productivity and Business Processes, in die unter anderem M365 zählt, einen Löwenanteil gehabt. Hier wird das Wachstum mit 16% und der Umsatz mit 33 Milliarden US-Dollar beziffert.