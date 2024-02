Migros Online ernennt neue CTO

Steiner verfügt über einen Master in Computer Science der Universität Bern. Laut ihrem Linkedin-Profil arbeitete sie unter anderem 4 Jahre für Swisscom, war CTO bei der 2018 eingestellten E-Commerce-Plattform Siroop und danach bei Car For You. Zuletzt war sie während 7 Monaten Lead Engineer beim Schweizer KI-Startup AlpineAI. Im Interview mit Inside-it.ch hat Isabel Steiner im vergangenen November über ihr Interesse an Künstlicher Intelligenz und mögliche Zukunftsszenarien der Technologie gesprochen.