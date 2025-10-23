Millionen für neue Büro-Hardware in der Romandie

23. Oktober 2025 um 12:50
image
Foto: Igor Omilaev / Unsplash

Die Einkaufsgemeinschaft Pair kauft bei vier Hardwareherstellern Büroausstattung für die nächsten drei Jahre.

In einer öffentlichen Ausschreibung hat die "Partenariat des Achats Informatiques Romands" (Pair) Zuschläge für vier Lose erteilt. Die Bestellung umfasst Hardware im Gesamtwert von rund 153 Millionen Franken für die Jahre 2026 bis 2028.
