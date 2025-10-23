Millionen für neue Büro-Hardware in der Romandie

Informatik Schaffhausen bekommt Leitplanken gesteckt
Der Regierungsrat legt eine Eignerstrategie für ITSH vor. Unter anderem wird ein umfassendes Risikomanagement gefordert.
Bereits ein Abo gelöst?
Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier
Loading
Der Regierungsrat legt eine Eignerstrategie für ITSH vor. Unter anderem wird ein umfassendes Risikomanagement gefordert.
Für die Finanzkontrolle muss das Bundesamt für Gesundheit beim elektronischen Patientendossier weiter über die Bücher. Der Nutzen, die Kosten und die Sicherheit sind unklar.
Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats spricht sich für eine deutliche Erhöhung des Budgets für das Bundesamt für Cybersicherheit aus – auf Kosten der Armee.
Die Stärkung der digitalen Kapazitäten der Schweiz ist von entscheidender Bedeutung. Sie kann die Abhängigkeit vom Ausland verringern und gleichzeitig die Schweizer Wirtschaft fördern.