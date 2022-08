Millionensegen für Schweizer E-Health-Startup Peakdata

Das Schweizer Startup Peakdata hat 12,1 Millionen Euro gesammelt. Das Zuger Unternehmen setzt nach eigenen Angaben künstliche Intelligenz ein, um Gesundheitsfachleute mit Pharmaunternehmen in Verbindung zu setzen und so neue Medikamente schneller zu den Patienten zu bringen. Die Lösung der Firma soll demnach für Kunden automatisch Einfluss und Relevanz von Gesundheitspersonal beurteilen und Entwicklungen im Bereich abbilden.

"Um sicherzustellen, dass die Angehörigen der Gesundheitsberufe über die neuesten Medikamente informiert sind, müssen die Pharmaunternehmen mit den neuesten Daten über sie und ihre wichtigsten Schwerpunktbereiche versorgt werden", wird CEO Patrick De Boer in einer Mitteilung zitiert. Laut Peakdata-Website werden dafür öffentliche Quellen wie Social-Media-Plattformen angezapft.

Dass das ein lohnendes Geschäft ist, hat Investoren überzeugt. Die Series-A-Finanzierungsrunde wurde von AlbionVC angeführt, dazu nahmen Octopus Ventures und Heal Capital daran teil.

Die Zuger Firma schreibt, dass bereits die Hälfte der grossen europäischen Pharmafirmen ihre Plattform nutze. Dank eines rapiden Wachstums wurde das Team im letzten Jahr von 12 auf 70 Personen aufgestockt. Das neue Geld soll nun für weiteres Wachstum und die Entwicklung der Plattform eingesetzt werden.

Derzeit sind auf der Website des Startups 17 Stellen ausgeschrieben: eine in Zug, zwei in den Niederlanden, die übrigen Jobs hauptsächlich in der Produktentwicklung fallen in Polen an. Neben den drei Standorten betreibt Peakdata auch Niederlassungen in Grossbritannien und den USA.

Das Unternehmen strebt an, dass seine Plattform in den nächsten fünf Jahren von der überwiegenden Mehrheit der Pharmaunternehmen auf der ganzen Welt eingesetzt wird. Die Plattform decke bereits 90% der Fachkräfte des Gesundheitswesens ab, wirbt Peakdata.