Mistral sichert sich Milliardeninvestition

9. September 2025 um 10:23
image
Foto: ASML

Das französische KI-Startup nimmt in einer Finanzierungsrunde 1,7 Milliarden Euro ein. Ein Grossteil der Summe stammt vom niederländischen Chipausrüster ASML.

Der niederländische Technologieanbieter ASML beteiligt sich mit 1,3 Milliarden Euro an Mistral. Wie das französische KI-Startup mitteilt, ist die Investition Teil einer Finanzierungsrunde, in der insgesamt 1,7 Milliarden Euro an frischem Kapital zusammenkamen. Zu den weiteren Geldgebern zählen Andreessen Horowitz, Bpifrance, DST Global, General Catalyst, Index Ventures, Lightspeed und Nvidia. Damit werde Mistral mit 11,7 Milliarden Euro bewertet, heisst es weiter.
ASML halte nun rund 11% der Anteile des französischen Startups. Die beiden Unternehmen gehen ausserdem eine strategische Partnerschaft ein. Die Niederländer bekommen die Option, die KI-Modelle von Mistral zu testen, um ihre Produkte zu verbessern. Ferner wollen die Partner bei Forschung und Entwicklung künftig kooperieren.
Im Rahmen der Investition erhalte ASML einen Sitz im Strategieausschuss von Mistral AI, teilen die Unternehmen mit. Diese Rolle werde Roger Dassen, Chief Financial Officer von ASML, zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben übernehmen. Er erhalte eine beratende Funktion bei zukünftigen strategischen und technologischen Entscheidungen von Mistral AI.
Laut Mistral-CEO Arthur Mensch bringe die Investition zwei Technologieführer zusammen, die in derselben Wertschöpfungskette tätig sind. "Wir haben das Ziel, ASML und seinen zahlreichen Partnern dabei zu helfen, aktuelle und zukünftige technische Herausforderungen mithilfe von KI zu lösen und letztendlich die gesamte Wertschöpfungskette im Bereich Halbleiter und KI voranzubringen", sagt er in der Mitteilung.
