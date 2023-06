Mit den PC-Absatzzahlen geht es weiter bergab

Es sind keine guten Neuigkeiten für die Hardware-Hersteller und -Verkäufer. Der Start ins Jahr sei im PC- und Tablet-Markt schon schwierig gewesen, schreibt IDC. Jetzt senkt das Marktforschungsunternehmen seine Prognosen erneut.

Das Volumen an verkauften Geräten soll 2023 nur noch 385 Millionen Stück erreichen, was einem Rückgang von 15,2% im Vergleich zum letzten Jahr entspricht. Die Nachfrage hat sich laut IDC weiter abgekühlt, "da sich viele makroökonomische Indikatoren in den letzten Monaten verschlechtert haben oder unverändert geblieben sind".

Für den Tablet-Markt wird ein Rückgang von 17% prognostiziert. Für verkaufte PCs ein Minus von 14%. Wie immer bei schlechten Nachrichten für Hardware, verströmt IDC aber auch Optimismus. Im Jahr 2024 erhole sich der Markt, erwartet werde ein weltweites Volumen an verkauften Geräten von 403 Millionen. Bis Ende 2027 soll dieses wieder auf 425 Millionen ansteigen.