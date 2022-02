Mitel: Colleoni und Britt steigen auf

Mitel Schweiz hat Marcel Britt und Daniel Colleoni zum Country Enterprise Director respektive zum Country Channel Director ernannt. Die beiden Positionen wurden laut Mitel neu geschaffen. Damit werde das Schweizer Management verstärkt, um die Beziehungen zu den Channel-Partnern und zu den Kunden zu intensivieren, sagt der Anbieter von Kommunikationslösungen. In der Schweiz steige die Nachfrage nach Private-Cloud- und Abonnement-Modellen und durch die neue Organisation werde man Channel-Partner und Endkunden bei der Umstellung auf diese neuen Modelle besser unterstützen können.

Daniel Colleoni war drei Jahre lang als Channel Account Manager für Mitel in der Schweiz tätig. Er betreute Partner in der Region Zürich und Ostschweiz. Von 2010 bis 2012 war er Head of Channel Sales bei Sage Schweiz, von 2013 bis 2015 Manager Indirect Channel bei E-Fon und danach Senior Channel Sales Manager EMEA bei Qnective.

Marcel Britt ist ein alter Hase im Schweizer Telefonie- und Kommuni­kations­business. Von 1987 bis 1999 arbeitete er für Ascom. Anschliessend durchlief er Stationen bei Swisscom und Combase bevor er 2010 als Key Account Manager Large Enterprise zu Mitel Schweiz stiess.