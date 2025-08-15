Mobilezone verliert Umsatz

Mobilezone hat im ersten Halbjahr einen Umsatz von 436 Millionen Franken erzielt. Dies sind 8,3% weniger als im Vorjahr. Der Konzerngewinn belief sich auf 17,6 Millionen Franken.

In der Schweiz sei das erste Halbjahr gut verlaufen, schreibt das Unternehmen. Mobilezone tritt als Mobile Virtual Network Operator (MVNO) auf und bietet die beiden Marken Talktalk und Digital Republic. Damit hat Mobilezone in der Schweiz 22 Millionen Franken umgesetzt (Vorjahr: 18 Millionen). Auch das B2B-Geschäft sowie der Bereich Second Life mit Reparaturen und Refurbishing hätten sich gut entwickelt.

Leicht gewachsen ist auch das Dienstleistungsgeschäft in der Schweiz. Mit Fleet Management, Datentransfers und weiteren Services erzielte das Unternehmen 4 Millionen Franken Umsatz. Ein Jahr zuvor waren es 3,6 Millionen.

Insgesamt betrug der Umsatz in der Schweiz 135 Millionen Franken, 7,3% weniger als im Vorjahr. Begründet wird dies hauptsächlich durch die verstärkte Marktentwicklung hin zu SIM-only-Vertragsabschlüssen.

"Angesichts einer eher schwachen Vergleichsbasis im zweiten Halbjahr sind wir zuversichtlich, bei den Vertragsabschlüssen bis Ende Jahr weiter zulegen zu können", so Mobilezone.

Neuausrichtung in Deutschland

Ende 2024 kündigte Mobilezone in Deutschland eine Neuausrichtung der Verkaufsstrategie an, um die Deckungsbeiträge im Online-Geschäft sowie die Profitabilität pro Vertrag zu verbessern. Damit sei, wie erwartet, ein negativer Effekt auf die Volumen einhergegangen. Wie auch in der Schweiz hätte sich das MVNO-Geschäft gut entwickelt.

Mobilezone sei überzeugt, dass die auf Bruttogewinn ausgerichtete Verkaufsstrategie im Online-Geschäft sowie die Weiterentwicklung des MVNO-Geschäfts die richtige Vorwärtsstrategie sei, so die Mitteilung. Man bleibe "zuversichtlich für die weitere Geschäftsentwicklung".