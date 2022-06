Mobilezone will Aktionäre an "überschüssigem Kapital" beteiligen

Im Rahmen seiner Ausschüttungsstrategie soll neben attraktiven Dividenden auch überschüssiges Kapital an die Aktionäre zurückgeführt werden. Mit diesen Worten begründet Mobilezone das nun angekündigte Aktienrückkaufprogramm im Wert von maximal 45 Millionen Franken. Der Rückkauf erfolge zum Zweck der Kapitalherabsetzung, die der Zustimmung zukünftiger Generalversammlungen unterliege, heisst es ausserdem.

Gestartet werden soll das Programm voraussichtlich unmittelbar nach Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2022 am 19. August. Es soll 3 Jahre lang bis Mitte 2025 laufen. Die erste Tranche werde höchstens 12 Millionen Franken umfassen, ist einer Mitteilung zu entnehmen. Abgewickelt werde der Rückkauf der Aktien an der SIX Swiss Exchange über eine separate Handelslinie. Nur bei grösseren Übernahmen oder einer Verschlechterung der geopolitischen Lage behalte man sich vor, "den Rückkauf auszusetzen oder den Wert des Programms" anzupassen.

Der Konzern meint auf diesem Wege Vertrauen demonstrieren zu müssen, indem er "auch weiterhin einen hohen Cash Flow zu erwirtschaften" verspricht. Dahinter stehe, heisst es zur Erklärung, eine weiterhin konservative Finanzierungspolitik. Ausserdem gehe man davon aus, auch künftig "ausreichende Finanzmittel und eine solide Bilanzstruktur zu besitzen, um betriebliche Investitionen sowie allenfalls wertschaffende ergänzende Akquisitionen zu tätigen".